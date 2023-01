https://sputniknews.lat/20230123/cuanto-impulsa-a-la-region-el-regreso-de-lula-a-la-celac-1134957585.html

¿Cuánto impulsa a la región el regreso de Lula a la CELAC?

Se fortalece la integración regional ante una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Argentina.

2023-01-23

La VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires este martes 24 de enero se robustece ante la presencia de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un contexto regional delicado ante el aumento de la violencia en Perú a raíz de las masivas protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte."Brasil le otorga un nuevo aire a esta integración regional. Y por su peso en la región es un hecho relevante", dijo a Telescopio el analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en Estudios Internacionales.El regreso de Lula al mecanismo intergubernamental augura nuevas perspectivas de integración y la posibilidad de avanzar en una moneda común, según adelantó el mandatario con su par argentino Alberto Fernández.Sobre la posición de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la violencia en Perú tras la asunción de Dina Boluarte como presidenta y la detención del exmandatario Pedro Castillo, el analista consideró que la gestión de Luis Almagro [Secretario General de la OEA] "no ha estado a la altura de las circunstancias, como en varias ocasiones anteriores"."Parece que existe una especie de protección al Gobierno peruano”, sostuvo García Fernández.El magíster señalo además que el pedido realizado por Patricia Bullrich, titular del PRO en Argentina, y una de las líderes de la coalición opositora Juntos por el Cambio, de detener de manera inmediata al presidente de Venezuela Nicolás Maduro si llegase al país para participar de la reunión de la CELAC, no corresponde.De hecho, Maduro confirmó este miércoles 23 que no participará en la cumbre por un plan de agresión en su contra."Se vuelven a judicializar las relaciones internacionales. Es una manera de desestabilizar a la CELAC y generar repercusiones dentro de Argentina”, opinó el entrevistado.En Telescopio también entrevistamos a la investigadora brasileña Tamara Lajtman, doctora en ciencias sociales y magister en estudios Latinoamericanos."Este año se debe avanzar en el fortalecimiento institucional para para garantizar un mayor dinamismo en la toma de decisiones", agregó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

