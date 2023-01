https://sputniknews.lat/20230124/eeuu-no-esta-preparado-para-la-guerra-con-china-1134969480.html

EEUU "no está preparado" para la guerra con China

EEUU "no está preparado" para la guerra con China

Uno de los 'think tank' favoritos del complejo militar-industrial de EEUU vuelve a pedir que se aumente la producción de armas. 24.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-24T11:39+0000

2023-01-24T11:39+0000

2023-01-24T11:39+0000

eeuu

china

asia

defensa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/103391/06/1033910670_0:68:1507:915_1920x0_80_0_0_52f1d59bdb0e2f714d0e509293c4ff60.jpg

EEUU ha agotado tan completamente sus reservas de suministros militares que "no está adecuadamente preparado" para una guerra a largo plazo con China, afirmó un importante grupo de expertos del complejo militar-industrial estadounidense.Según los informes, un simulacro de guerra realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) reveló que EEUU probablemente agotaría sus reservas de misiles de largo alcance y guiados de precisión en menos de una semana de "guerra convencional prolongada" contra China en el estrecho de Taiwán.El estudio afirma que la insistencia de la Administración Biden en enviar más de 8.500 sistemas de misiles Javelin y al menos 1.600 sistemas de misiles Stinger a Ucrania significa que el inventario militar estadounidense se está agotando."¿Cómo se puede disuadir [a China] eficazmente si no se dispone de reservas suficientes del tipo de municiones que se van a necesitar para un escenario del tipo del estrecho de Taiwán-China?". preguntó Jones.Su valoración dentro del estudio fue igualmente sombría.Jones afirma que sus conclusiones se basan en "datos de dominio público sobre sistemas de armas y municiones, incluidos datos recopilados por el [Departamento de Defensa]... entrevistas con docenas de funcionarios del DoD, el Congreso, la industria de defensa y expertos en la materia", y "los resultados de juegos de guerra y otros análisis".Sin embargo, no está claro hasta qué punto son independientes sus evaluaciones, dado que el CSIS recibe millones al año de corporaciones multinacionales, incluidos algunos de los proveedores de armas más conocidos del mundo, como Northrop Grumman, Lockheed Martin, Boeing y Raytheon.

https://sputniknews.lat/20230122/blanqueo-de-dinero-por-que-el-pentagono-evita-el-control-sobre-la-ayuda-militar-a-ucrania-1134859849.html

eeuu

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, china, asia, 🛡️ zonas de conflicto