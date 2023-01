El Museo de Arte de Zúrich informa de la desaparición de 2 pinturas del siglo XVII

"Hay dos que no se han podido encontrar de las más de 700 obras que el Kunstahaus desmontó a causa del incendio que se produjo en la noche del 2 al 3 de agosto y que fueron enviadas para su limpieza y restauración. Las búsquedas internas no tuvieron éxito. Puesto que no se puede descartar un robo, el Kunsthaus pidió a la policía efectuar una investigación", informó el museo este martes.