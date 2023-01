https://sputniknews.lat/20230124/el-presidente-de-uruguay-propone-impulsar-desde-la-celac-una-zona-de-libre-comercio-1134995336.html

El mandatario lamentó que muchas veces los discursos de foros como la CELAC no pasan a la acción, y advirtió que para que espacios como este subsistan es preciso generar esperanzas a partir de la práctica. Agregó que organizaciones como la Celac no pueden "tener un carácter de club de amigos ideológicos" y afirmó que algunas de las naciones presentes, sin especificar cuáles, no respetan la democracia y los derechos humanos. "Se habla del respeto a la democracia, a las instituciones y los derechos humanos. Pero hay países acá que no respetan la democracia, ni las instituciones", apuntó Lacalle Pou, quien en una cita previa mencionó específicamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este 24 de enero, representantes de los 33 países integrantes de la CELAC participarán en la séptima cumbre de jefes de Estado y Gobierno, evento que marca el regreso de Brasil a este mecanismo de diálogo y cooperación regional.

