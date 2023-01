https://sputniknews.lat/20230125/que-paises-suministran-tanques-a-ucrania-1135037952.html

Qué países suministran tanques a Ucrania

Qué países suministran tanques a Ucrania

25.01.2023

El 25 de enero el portavoz del Gobierno Federal de Alemania, Steffen Hebestreit, anunció el envío de 14 tanques Leopard 2 desde Alemania a Ucrania y afirmó que los socios del país también entregarán tanques Leopard-2 a Kiev. Polonia insistía activamente en esta decisión.La decisión fue manifestada después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitara Berlín y se reuniera con el jefe de Defensa alemán, Boris Pistorius. En Berlín, Stoltenberg expresó su confianza en que se tomaría una decisión sobre el suministro de tanques "en un futuro próximo".Otros países de la UE indicaron que considerarían la posibilidad de la entrega de sus tanques. El ministro de Defensa de Finlandia, Mikko Savola, anunció a los periodistas que el Estado se prepara para participar en los suministros. Sin embargo, no especificó de qué modo el país participará en el suministro de tanques a Ucrania y precisó que la contribución de Finlandia de momento no puede ser muy significativa. Noruega también confirmó su intención de transferir tanques a Ucrania, pero no especificó la cantidad.Asimismo, el periódico El País reveló que España ha vuelto a considerar la posibilidad de entregar sus propios tanques, aunque el 2 de agosto de 2022, su ministra de Defensa, Margarita Robles, citada por El Mundo, afirmó que el Gobierno no enviaría a Ucrania los tanques del tipo Leopard almacenados en la Base Militar de Zaragoza por estar "en una situación absolutamente lamentable".A su vez, la ministra de Defensa belga, Ludivine Dedonder precisó que Bélgica es incapaz de suministrar tanques de batalla a Ucrania, ya que no tienen este tipo de vehículos militares a su disposición.La Casa Blanca de EEUU también confirmó el envío de 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, pese a que el 19 de enero, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, destacó que Washington no considera la posibilidad de proporcionar los Abrams por los altos costos asociados con su mantenimiento.En torno al suministro de los tanques Abrams por parte de EEUU, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, declaró que esto recaerá sobre los hombros de los europeos que pagan impuestos, y los estadounidenses se quedarán con los beneficios. Advirtió que los envíos de tanques Abrams a Ucrania carecen de sentido y se trata de una "clara sobreestimación" de la capacidad militar ucraniana que estos suministros reforzarían.

