Entrevista con el politólogo Enrique Refoyo tras su paso por Donetsk

El Analista y politólogo especializado en geopolítica de conflictos, Enrique Refoyo, recientemente estuvo en la ciudad de Donetsk y en sus alrededores, donde... 26.01.2023, Sputnik Mundo

Refoyo nos comenta como tuvo la oportunidad de hablar con refugiados de la ciudad de Soledar, la cual recientemente fue liberada por las tropas rusas. Según nuestro invitado, muchos de los refugiados no querían habla de lo que está pasando allí, por miedo a la represión por parte de las fuerzas ucranianas contra sus familias.En lo descrito por nuestro invitado, Occidente no acusa los crímenes de Ucrania, debido a que no tienen una conveniencia de lo que hace el régimen de Kiev."El criterio es muy simple, 'lo que le beneficie a Occidente'. Lo que le perjudique ni se menciona (…) es parte de ese orden mundial basado en reglas, que se basa en 'si nos perjudica, calladitos', o hacer lo posible para decir que fueron los otros", subrayó Refoyo en cuanto los crímenes de Kiev y los bombardeos realizados por el régimen.

