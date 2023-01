https://sputniknews.lat/20230127/canciller-de-mexico-desmiente-a-exfuncionario-de-trump-sobre-supuesto-pacto-migratorio-1135099795.html

Canciller de México desmiente a exfuncionario de Trump sobre supuesto pacto migratorio

Canciller de México desmiente a exfuncionario de Trump sobre supuesto pacto migratorio

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller de México, Marcelo Ebrard, desmintió este 26 de enero a Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU durante la... 27.01.2023, Sputnik Mundo

"Mi propósito y labor como canciller de México ha sido y es salvaguardar y proteger siempre nuestro interés nacional. Contrario a lo afirmado por Pompeo —que es parte de una campaña basada en ideas antimexicanas que buscan presentar a nuestro país como una amenaza ante la cual hay que construir un muro— México es un aliado confiable y esencial en materia de seguridad", respondió Ebrard. Pompeo afirmó en su libro Never Give An Inch (Nunca cedas ni un centímetro) que el canciller mexicano le pidió mantener en secreto el supuesto acuerdo para el programa Quédate en México, a cambio que EEUU no cumpliera su amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, si no ayudaba a contener el flujo de personas indocumentadas.

