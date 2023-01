https://sputniknews.lat/20230127/en-que-consiste-la-apuesta-de-occidente-de-mandar-tanques-a-ucrania-1135097183.html

¿En qué consiste la apuesta de Occidente de mandar tanques a Ucrania?

Estados Unidos, Alemania así como varios otros países han dado un paso más en la escalada del conflicto que se libra en Europa del Este y enviarán tanques... 27.01.2023, Sputnik Mundo

Tras una larga polémica, Washington y Berlín anunciaron que dotarán a Kiev de tanques a casi un año del inicio del conflicto. Mientras que Alemania enviará al menos 14 tanques Leopard 2, Estados Unidos mandará 31 Abrams al frente ucraniano. La decisión de ambos países en términos militares, señala en entrevista con Sputnik la profesora Sandra Kanety, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y creadora del proyecto de investigación Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI, significa que Ucrania busca incrementar su presencia en la lucha a ras de tierra, pues aunque otro tipo de armamento pudiese parecer más eficiente, la experta indica que hasta el momento, Rusia ha sido superior en el terreno.De acuerdo con Kanety, al menos en la zona del Donbás, Ucrania ha tenido una mayor cantidad de bajas en comparación a Rusia, un país que, resalta, tiene una capacidad militar "impresionante". "Parecería que la estrategia de Rusia, particularmente en la región del Donbás, está girando hacia un conflicto a ras de tierra. De ahí la necesidad del Gobierno de Ucrania de hacerse de tanques de ese tamaño, como el estadounidense y como el alemán, para hacerle frente a los tanques que Rusia tiene ya colocados, pero que además por la cercanía del territorio con Ucrania puede mandar muchísimos más", explica. María Cristina Rosas, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, señaló que el envío de tanques y armas de alto poder a Ucrania es un intento de "equilibrar la balanza" a favor de Kiev, pues el conflicto que se vive actualmente es proxy; es decir, un conflicto que se libra entre dos grandes poderes, en este caso la OTAN comandada por EEUU y Rusia, pero con epicentro en territorio ucraniano, el cual, indica, se ha visto seriamente afectado. El envío de tanques Leopard 2 y Abrams a Kiev, señala Kanety, supone una escalada del conflicto que el próximo mes de febrero cumple un año desde su inicio. La experta señala que la decisión de Washington y Berlín alargará la disputa, al menos, otro año. Y es que incluso para que los tanques estén en el terreno habrá que esperar meses. El teniente general Mark Hertling, mando retirado del Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue consultado por CNN para conocer su perspectiva sobre las dificultades y proyecciones de este suministro de tanques Abrams desde el país norteamericano a Ucrania. En tanto, Alemania podría entregar sus tanques Leopard a Ucrania a finales de marzo, de acuerdo con el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius."El hecho de mandar tanques de gran potencial, que son de los más poderosos a nivel mundial, particularmente el Leopard, que es el más poderoso de origen alemán y el más importante a nivel europeo, pues implica obviamente una escalada del conflicto que evidencia, por un lado, que no hay disposición para terminar el conflicto, y que la OTAN está metida indirectamente en este", dijo Kanety, quien señaló que con el alargamiento del conflicto la OTAN ha sido una de las partes más beneficiadas, pues al ser una alianza militar se nutre de los conflictos y del armamento. "Particularmente dentro de la OTAN yo diría que el gran beneficiado es Estados Unidos, que ha mostrado siempre una disputa frente a Rusia, ya no al estilo de la Unión Soviética y del capitalismo contra el socialismo, pero sí lo ve como una amenaza en territorios no occidentales. Y qué mejor que sacar ventaja, además de vendiendo armamento o dando préstamos o dietas de ayuda por millones de dólares al Gobierno ucraniano", sentenció. Sin embargo, para María Cristina Rosas el panorama puede ser distinto: en envío de armas de gran potencial podría generar resultados más decisivos y así obligar a ambos mandos a sentarse a negociar. La también académica de la UNAM explicó que con armas de mayor potencia, Ucrania tratará de buscar una recuperación un poco de lo ya perdido, pues si en su actual estatus negocia con Rusia, Kiev se verá muy rebasado por Moscú, mientras que Occidente también se ha visto muy desgastado. Occidente, señaló Rosas, se ha visto rebasado a tal grado de que Europa, que en un principio apostó por no involucrarse militarmente en el conflicto e ir por el lado humanitario, ha tenido que ceder ante las presiones de EEUU para mandar armamento, esto a pesar de la poca popularidad y apoyo ciudadano con el que cuentan estas medidas.

