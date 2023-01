https://sputniknews.lat/20230127/hallan-un-papiro-del-libro-de-los-muertos-de-una-longitud-record-por-primera-vez-en-un-siglo-1135112810.html

Hallan un papiro del 'Libro de los Muertos' de una longitud récord por primera vez en un siglo

Hallan un papiro del 'Libro de los Muertos' de una longitud récord por primera vez en un siglo

El 'Libro de los Muertos' está relacionado con las antiguas tradiciones egipcias que acompañaban al entierro y reflejaban las percepciones de la otra vida... 27.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-27T19:45+0000

2023-01-27T19:45+0000

2023-01-27T19:45+0000

ciencia

egipto

oriente medio

papiro

🎭 arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/106443/84/1064438438_0:390:5184:3306_1920x0_80_0_0_8221c876102f1d7e29c9e5628e1d6f6c.jpg

En la ciudad egipcia de Saqqara se encontró por primera vez en 100 años un papiro antiguo de 2.000 años de antigüedad y 16 metros de largo con conjuros del Libro de los Muertos. El valioso hallazgo fue descubierto en una tumba al sur de la Pirámide Escalonada de Djoser, informaron los medios de comunicación, citando un comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.Mostafa Waziry, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, declaró que los científicos ya han comenzado a traducir el pergamino del egipcio antiguo al árabe y esperan que ayude a conocer mejor los rituales post mortem de los antiguos egipcios.Los científicos también señalan que los 15,5 metros no son una longitud récord y recuerdan que se han descubierto pergaminos del Libro de los Muertos de hasta 30 metros de longitud.Waziry añadió que el papiro fue restaurado en el laboratorio de restauración del Museo Egipcio de Tahrir. El ataúd que albergaba el papiro recién descubierto ha sido datado en el Periodo Tardío (c. 712 a.C. a 332 a.C.) y pronto se anunciarán detalles sobre el propietario del papiro y su fecha de origen, dijo Zahi Hawass, ex ministro de Antigüedades de Egipto, en un correo electrónico al sitio web Science News.El comunicado sobre el descubrimiento se hizo coincidir con el Día Egipcio de los Arqueólogos, que se celebró el 14 de enero. El Libro de los Muertos del antiguo Egipto era una colección de textos funerarios egipcios escritos principalmente en papiro y utilizados desde principios del Nuevo Reino (hacia el 1550 a.C.) hasta aproximadamente el 50 a.C.. La colección es una recopilación de conjuros mágicos diseñados para ayudar al difunto a superar los peligros del mundo de los muertos y encontrar la prosperidad en la otra vida.Saqqara es un pueblo de Egipto que alberga la necrópolis más antigua de Menfis, la capital del Reino Antiguo. Su nombre procede del dios de los muertos Sokar, patrón de las necrópolis. Está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La pirámide escalonada de Djoser se construyó durante el reinado del faraón Djoser (gobernó entre 2630 a.C. y 2611 a.C.) y fue la primera pirámide que construyeron los egipcios. La zona alrededor de la pirámide escalonada se utilizó para enterramientos durante milenios, ya que la gente de aquella época consideraba un gran honor ser enterrado cerca de la pirámide.

https://sputniknews.lat/20230125/descubren-un-barrio-romano-completo-cerca-del-templo-egipcio-de-luxor-1135034681.html

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

egipto, oriente medio, papiro, 🎭 arte y cultura