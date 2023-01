https://sputniknews.lat/20230127/por-que-naufraga-el-pacto-nuclear-1135132126.html

¿Por qué naufraga el pacto nuclear?

¿Por qué naufraga el pacto nuclear?

Las presiones de EEUU a Irán entorpecen la reactivación del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en las negociaciones marcadas por la crisis internacional.

La restauración del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) —conocido como el pacto nuclear— naufraga desde hace meses sin hacer pie en fuertes corrientes, azotada por las sanciones de Washington a Teherán y por los efectos de la crisis internacional."No veo ninguna posibilidad de que las sanciones de EEUU a Irán sean levantadas para que Teherán pueda negociar abiertamente con Europa y con Washington, por las presiones económicas y la continuidad de su proyecto nuclear que no es armamentístico”, dijo a Telescopio el analista internacional argentino, Guadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central."Israel es el gran enemigo de Irán y sin duda influye en este tema", agregó.Las negociaciones para retomar el acuerdo se desarrollan desde abril de 2022 en Viena. Pero no logran consolidarse, a pesar de los anuncios de que la firma del documento "era inminente".Por su parte, Naciones Unidas advirtió que Irán tiene suficiente uranio altamente enriquecido para construir "varias" armas nucleares. Sin embargo, Teherán insiste que su programa nuclear tiene fines pacíficos.El pacto original, alcanzado en 2015 por Irán y el Grupo 5+1 integrado por EEUU, China, Francia, Reino Unido, Rusia, más Alemania, impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán. El objetivo era excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.Sin embargo, en mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró del pacto y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares. Tras la asunción de Joe Biden como presidente de EEUU el 20 de enero de 2020, las expectativas de retomar el PAIC habían crecido, Sin embargo, eso no sucedió."Detrás de Biden hay un mundo muy oscuro que lo ha llevado incluso al error que está cometiendo en Ucrania y ha precipitado al mundo al borde de una guerra nuclear, quebrado la economía europea y deteriorado la propia", reflexionó el experto.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

