Zoológico finlandés decide devolver pandas a China por problemas económicos

27.01.2023

El escándalo estalló en Finlandia el pasado 24 de enero cuando el Ministerio de Agricultura y Silvicultura propuso ceder al zoológico de Ahtari cinco millones de euros del presupuesto nacional para saldar las deudas del zoo. La proposición provocó un gran debate en el país pues a las especies de zorros árticos en peligro de extinción en Laponia no se les asignan más de 100.000 euros al año, por lo que al día siguiente el titular del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Antti Kurvinen, retiró la propuesta. El zoo especificó que la situación de los pandas será evaluada por un grupo de trabajo compuesto por representantes de los ministerios de Agricultura y Silvicultura, Finanzas y Exteriores, tras lo cual se tomará una decisión final. Los pandas no son propiedad del zoo, sino un préstamo por el que se paga una tarifa anual al fondo de protección de esa especie en China. La cantidad que se paga por los pandas es desconocida, aunque según los medios finlandeses, se acerca al millón de euros por año. Debido a la pandemia, el flujo de personas deseosas de ver pandas se redujo al mínimo, por lo que el zoológico tiene importantes problemas financieros. Este no es el primer escándalo que ocurre en Finlandia relacionado con los pandas, pues el 20 de noviembre de 2021, la Embajada de China en Helsinki se puso a recaudar donaciones para mantenerlos debido a los problemas económicos del zoo de Ahtari, incluida su necesidad de comer 30 kilos de bambú fresco al día. El presidente de China, Xi Jinping, donó los pandas durante su visita a Finlandia en 2017 bajo un contrato de arrendamiento de 15 años. Los dos oso asiáticos llegaron a Helsinki a mediados de enero de 2018, tras lo cual fueron trasladados al zoológico de Ahtari, a unos 350 kilómetros de la capital finlandesa. El zoo asignó a los pandas un gran territorio con río incluido y les erigió un pabellón especial pues se preveía que atraerían 280.000 visitantes al año. En la Unión Europea solo seis países más albergan pandas: España, Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Países Bajos.

