Países Bajos cede ante EEUU y limita la venta de máquinas a China para fabricar chips

2023-01-28T17:40+0000

2023-01-28T17:40+0000

2023-01-28T18:32+0000

economía

países bajos

china

eeuu

chip electrónico

Según el acuerdo alcanzado, que también involucra a Japón, EEUU extenderá sus controles de exportación a empresas con sede en las dos naciones aliadas, como ASML Holding NV, Nikon Corp y Tokyo Electron Ltd, indica el informe de Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el asunto.Esto les impedirá vender a China las llamadas máquinas de litografía ultravioleta profunda, cruciales para fabricar algunos tipos de chips avanzados y sin las cuales los intentos de Pekín de lanzar su producción se verán seriamente limitados.Un día antes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que funcionarios neerlandeses y japoneses se reunirían con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, para tratar el tema. El propio primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, se mostró bastante reservado sobre el tema.La publicación de Bloomberg llega una semana después de que la ministra de Comercio Exterior y Cooperación de Países Bajos, Liesje Schreinemacher, anunciase durante el foro de Davos que su país seguirá el principio de libre comercio con China y que no cedería ante las presiones desde EEUU.El Gobierno holandés, no obstante, ya había negado a ASML Holding NV el permiso para enviar sus máquinas más avanzadas a China desde 2019 luego de una campaña de presión por parte de la Administración Trump, pero la compañía sí que ha vendido máquinas más antiguas por valor de 2.000 millones de euros a China en 2021.

