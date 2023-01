https://sputniknews.lat/20230129/hallan-una-suntuosa-estatua-de-hercules-perdida-en-una-alcantarilla-italiana-1135171225.html

Hallan una suntuosa estatua de Hércules perdida en una alcantarilla italiana

Hallan una suntuosa estatua de Hércules perdida en una alcantarilla italiana

Una estatua de mármol de Hércules de tamaño natural fue descubierta en el parque Appia Antica de Italia durante las obras de reparación de unas tuberías de... 29.01.2023, Sputnik Mundo

No obstante, los arqueólogos afirmaron que la escultura no fue encontrada donde probablemente la exhibieron los antiguos romanos y deducen que la estatua quedó enterrada aquí durante la construcción del sistema de alcantarillado en la primera mitad del siglo XX."En aquella época no había excavaciones arqueológicas, así que esto podría haber ocurrido", declaró a los medios locales Francesca Romana Paoliglio, miembro del Ministerio de Cultura italiano.Las excavaciones tenían lugar en el extenso parque regional de Appia Antica, que abarca más de 4.500 hectáreas. Aquí hay numerosos monumentos arqueológicos e históricos, como acueductos, la Vía Latina y la Vía Apia. Se trataba de una importante ruta comercial y estratégica que unía Roma con las zonas meridionales de la península de los Apeninos. Así originalmente llegaba hasta la ciudad italiana de Capua y más tarde se amplió hasta el puerto de Brundisium, actual ciudad de Bríndisi.El pasado 30 de diciembre, una estatua masculina de más de dos metros de altura, así como cabezas de estatuas de los dioses de la mitología griega, Eros, Dionisio, y el semidiós Heracles fueron descubiertas en la antigua ciudad de Aizanoi, en Turquía.

