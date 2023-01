Bolivia obtiene el récord Guinness por poseer el nenúfar más grande del mundo

"Para Bolivia el récord del nenúfar más grande del mundo y para La Rinconada una por la hoja de nenúfar más grande del mundo y otro por la hoja no divida más grande del mundo. ¡Cómo no me voy a sentir orgulloso, emocionado y agradecido!", manifestó Tonchi Rivero, en su discurso, con motivo de la presentación de las plaquetas de los Guinness.