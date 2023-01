https://sputniknews.lat/20230130/lula-insiste-en-que-brasil-no-enviara-armas-a-ucrania-somos-un-pais-de-paz-1135209787.html

Lula insiste en que Brasil no enviará armas a Ucrania: "Somos un país de paz"

Lula insiste en que Brasil no enviará armas a Ucrania: "Somos un país de paz"

El presidente de Brasil, Lula da Silva, reiteró que su país no pretende involucrarse en el conflicto entre Kiev y Moscú a través del apoyo militar y... 30.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-30T22:52+0000

2023-01-30T22:52+0000

2023-01-30T23:22+0000

américa latina

brasil

ucrania

luiz inacio lula da silva

rusia

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/13/1134819935_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3f49ce51ccd3bf093a035738aa603877.jpg

Tras su reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz, el mandatario brasileño propuso la creación de un grupo de países que pueda contribuir a solucionar el conflicto en Ucrania. "Brasil no tiene interés en ceder municiones para la guerra entre Ucrania y Rusia. Brasil es un país de paz. En este momento necesitamos encontrar a los que quieren la paz, palabra que hasta ahora se ha usado muy poco", escribió Lula en sus redes sociales. Para la construcción de ese grupo conciliador, dijo, "los chinos tienen un papel muy importante". Por ello, aseguró que, si viaja a Pekín en el mes de marzo, hablará con el presidente Xi Jinping sobre la posibilidad de una mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Desde el pasado 27 de enero, Lula da Silva había rechazado la solicitud del Gobierno de Alemania de hacer un envío de municiones de tanques para que luego estas fueran trasladadas a Kiev."Lula dijo que no, argumentando con que no vale la pena provocar a los rusos. Brasil mantiene una postura de neutralidad por motivos económicos, reusándose a participar en las sanciones contra Rusia", señaló el medio Folha de Sao Paulo.

https://sputniknews.lat/20230130/que-busca-realmente-el-canciller-aleman-con-su-gira-por-sudamerica-1135174192.html

brasil

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, ucrania, luiz inacio lula da silva, rusia, olaf scholz