"Brasil mantiene una postura correcta" al no enviar municiones a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, debería aprovechar el viaje a Brasil para instar al presidente de Brasil, Lula da Silva, a que apoye al régimen de Kiev, pero... 31.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-31T04:26+0000

2023-01-31T04:26+0000

2023-01-31T04:26+0000

"Con la negativa de Brasil a enviar municiones, se abre la posibilidad de un nuevo intento por parte de Berlín. Pero creo que esto no tendrá ningún efecto y recibirá la misma respuesta, debido a la característica brasileña de negociación y no de conflicto. Pero esto no impide, lógicamente, que los representantes alemanes puedan hacer otro tipo de peticiones", valoró el coordinador del Laboratorio de Geopolítica, Relaciones Internacionales y Movimientos Antisistémicos (LabGRIMA).Pennaforte cree que Brasil tiene razón al no implicarse directamente en el conflicto.Para el especialista, esta posición de neutralidad favorece el papel de Brasil como mediador en el conflicto en Ucrania, mientras Occidente sigue financiando a Kiev y sancionando a Moscú. Pennaforte señala que la trayectoria de Lula también refuerza este papel mediador que puede tener su Gobierno."Brasil por sí solo ya tendría una postura de llevar adelante propuestas de paz, pero creo que el capital político del presidente Lula a lo largo de sus dos mandatos, además de haber sido uno de los formuladores de los BRICS, es muy importante. Así que, en general, tal vez Lula tenga capacidad para participar, si se le llama, y pueda contribuir de alguna manera a poner fin a esta guerra en este momento", afirmó.El profesor de la UFPel destaca también que el envío de nuevas armas a Kiev no hace sino prolongar el conflicto y, además de poner a Ucrania en una situación aún más complicada, refuerza que el conflicto es en realidad entre Occidente y Rusia.El analista señala que el proceso de revitalización militar de la OTAN, con más fondos, y el aumento de la venta de armas provocado por el conflicto "benefician principalmente a Estados Unidos".Lula da Silva recibirá este 30 de enero en Brasilia a Scholz, en un encuentro que tiene lugar días después de que el Ejecutivo brasileño rechazara la petición de Berlín de enviar munición a Ucrania.La solicitud del Gobierno alemán para que Brasil suministre un lote de munición para tanques Leopard 1 a Ucrania llegó a Lula el 20 de enero a través del comando del Ejército. Lula vetó el envío alegando que no merecía la pena provocar a Moscú.Esta petición demostró que el esfuerzo del primer ministro alemán por reunir un paquete de ayuda en el ámbito del blindaje pesado para Kiev era más amplio de lo que se había publicitado.El 29 de enero, durante el viaje de Scholz a Buenos Aires, el presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó en rueda de prensa que América Latina no tiene intención de implicarse en el conflicto. Además de Brasil y Argentina, países como México y Colombia —el único país latinoamericano considerado "socio global" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— ya se han pronunciado en contra del envío de armas a Kiev.

