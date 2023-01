https://sputniknews.lat/20230131/la-economia-rusa-una-gran-sorpresa-para-occidente-1135223251.html

La economía rusa, una "gran sorpresa" para Occidente

El FMI ha mejorado sus previsiones para la economía rusa, esperando que el PIB de Rusia crezca un 0,3% en 2023, contrariamente a la previsión del pasado octubre de un descenso del 2,3%. En 2024, se espera que crezca un 2,1%.El experto evalúa que la calidad de las proyecciones sobre Rusia está cambiando, ya que son mucho más objetivas. Hizo referencia al gran poeta y diplomático ruso Fiódor Tiútchev, que vivió hace casi 170 años, y que opinaba que Occidente siempre estudió a Rusia "con las anteojeras del odio dobladas por la ignorancia"."Ahora que califican de 'gran sorpresa' la resistencia de nuestra economía, por fin han empezado a fijarse en las industrias subyacentes", comentó Lósev.En particular, se destacan las tasas del consumo de energía, que no bajaron el año pasado. De acuerdo con Lósev, el consumo de energía constituye el principal indicador del estado de la economía.Los economistas utilizan el concepto clave denominado "la recuperación económica posconflicto", continúa el experto, explicando que se trata de la actividad económica en ausencia de una tendencia a la inflación. Tras ese proceso, la economía del país está sometida a un enorme impulso porque hay que reconstruir un gran número de ciudades, fábricas, carreteras y puentes destruidos. Esto supone una fuerte demanda para el trabajo activo de los sectores mencionados, incluso la metalurgia, los materiales de construcción, el transporte, las comunicaciones y la electricidad.Por su parte, los países europeos viven una crisis energética debido a las restricciones contra los combustibles rusos por la operación militar especial en Ucrania lanzada el pasado febrero. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial y también señaló que Occidente tiene por objetivo empeorar la vida de millones de personas.Según él, contra Moscú se desató una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

