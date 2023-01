https://sputniknews.lat/20230131/un-economista-turco-denuncia-la-presion-de-eeuu-para-que-su-pais-imponga-sanciones-contra-rusia-1135225658.html

Un economista turco denuncia la presión de EEUU para que su país imponga sanciones contra Rusia

Estados Unidos está presionando a Turquía para que imponga sanciones a Rusia, denunció el economista turco Bartu Soral. 31.01.2023, Sputnik Mundo

"Nuestra economía no se basa en la producción planificada, sino en el comercio no planificado. En otras palabras, se entiende una economía basada en el comercio y no en la producción. De todos modos, no hay ningún plan. La parte estadounidense nos presiona para que impongamos un embargo a Rusia, pero no hay sanciones serias", explicó el experto.Asimismo, destacó la postura del líder turco, Recep Tayyip Erdogan, que lleva a cabo una política amistosa hacia Rusia y aboga por una cooperación con los BRICS.Soral señaló que si se realizara un estudio serio de la opinión pública entre la población turca, quedaría claro que "los sentimientos antiestadounidenses y antioccidentales están en su punto álgido".El subsecretario del Tesoro de EEUU, Brian Nelson, viajará a Turquía y Oriente Medio, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, para mantener conversaciones sobre las sanciones occidentales contra Rusia, informó la agencia Reuters citando a un funcionario estadounidense.En marzo de 2022, el portavoz presidencial turco, Ibrahim Kalin, declaró que Turquía no se sumaba a las sanciones contra Rusia, ya que esto perjudicaría más a Ankara que a Moscú.

