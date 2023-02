https://sputniknews.lat/20230201/diputado-irani-advierte-que-su-pais-tomara-represalias-por-reciente-ataque-con-drones-1135271253.html

Diputado iraní advierte que su país tomará represalias por reciente ataque con drones

TEHERÁN (Sputnik) — Irán responderá al ataque con drones contra el almacén de municiones del Ministerio de Defensa situado en la ciudad de Isfahan (centro)... 01.02.2023, Sputnik Mundo

La noche del sábado al domingo 29 de enero, el almacén de municiones del Ministerio de Defensa de Irán, en Isfahan, fue atacado con tres cuadricópteros, uno de ellos fue derribado y los otros dos estallaron al ser neutralizados por el sistema antidrones. Varios medios informaron que Estados Unidos e Israel podrían estar detrás del ataque. En cuanto a las declaraciones de altos cargos ucranianos de que Kiev había advertido a Irán por su supuesta ayuda a Rusia, el parlamentario subrayó que los ucranianos no se permiten ahora embates más fuertes contra Irán porque sabe cómo será la respuesta. "Creo que no dijeron nada inesperado. No es una sorpresa que el régimen ucraniano ocupe esa posición y es que su posición simplemente debe comulgar con la hegemonía de Occidente", indicó. El diputado enfatizó que "la época del dominio de Occidente llegó a su fin" e "Irán, en ningún caso, no se pondrá del lado del mundo occidental" en una hipotética pugna con Ucrania.

