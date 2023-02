https://sputniknews.lat/20230201/el-embajador-ruso-revela-los-dos-unicos-temas-que-sigue-tratando-moscu-con-eeuu-1135287926.html

El embajador ruso revela los dos únicos temas que sigue tratando Moscú con EEUU

Estados Unidos no tiene como objetivo la resolución diplomática del conflicto en Ucrania, comentó el embajador de la Federación de Rusia en EEUU, Anatoli... 01.02.2023, Sputnik Mundo

"Hoy, los estadounidenses no están dispuestos de resolver la situación que se ha desarrollado en territorio ucraniano a través de la diplomacia. Dicen inequívocamente que no se puede parar, que hay seguir adelante, que hay que continuar llenando al Ejército ucraniano de armas", dijo el diplomático en una entrevista para los medios rusos.Según Antónov, EEUU pretende mantener "una tensión controlada" respecto a las acciones militares en el territorio ucraniano.El embajador ruso subrayó que actualmente existen solo dos únicos temas respecto a los cuales Rusia y EEUU mantienen un diálogo.Según Antónov, Moscú y Washington actualmente no tienen nada que ofrecer para reemplazar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START-III) una vez que se acabe su vigencia en 2026.Anteriormente, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, señaló que Rusia sigue comprometida con el tratado START III, que en las condiciones actuales garantiza la moderación de las partes en la esfera de los misiles y armas nucleares."En cuanto a START III, dicho sea de paso, también fue adaptado en condiciones políticas fundamentalmente diferentes y más favorables. Basta con ver los objetivos que se formulan en su exposición de motivos. No obstante, Rusia sigue comprometida con este tratado que, incluso en las circunstancias actuales, sigue garantizando la previsibilidad y la moderación de las partes en el ámbito de los misiles y armas nucleares. Sin embargo, tenemos que decir con pesar que aquí tampoco se puede evitar la influencia negativa de los factores acompañantes, que ya he mencionado", aseveró.

