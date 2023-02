https://sputniknews.lat/20230201/justicia-peruana-rechaza-recurso-que-buscaba-anular-sentencias-de-expresidente-fujimori-1135287185.html

Justicia peruana rechaza recurso que buscaba anular sentencias de expresidente Fujimori

LIMA (Sputnik) — El Poder Judicial de Perú rechazó este 1º de febrero un recurso de hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Alberto Fujimori... 01.02.2023, Sputnik Mundo

"Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) declaró improcedente hábeas corpus presentado a favor de Alberto Fujimori donde solicitó nulidad de sentencias de Sala Penal Especial y de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema", indicó la CSJL a través de su cuenta en Twitter. Un recurso de hábeas corpus es una acción legal que busca que no se afecte la libertad de un ciudadano si no se hallan motivos válidos para restringirla o privarla. La defensa de Fujimori pretendía que se anulen las sentencias dadas en su contra por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Ambos casos consisten en el asesinato, en la década de 1990, de civiles inocentes de parte de grupos paramilitares que lucharon contra la organización terrorista Sendero Luminoso, la cual quería tomar el poder por las armas para instaurar un régimen de corte comunista. En 2009, Fujimori fue hallado culpable de los asesinatos como autor intelectual, por lo que se le impuso una condena de 25 años de cárcel. La CSJL indicó que rechazó el hábeas corpus pues "los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado [la libertad del expresidente]". Actualmente, Fujimori permanece recluido en el penal Barbadillo del distrito limeño de Ate.

