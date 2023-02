https://sputniknews.lat/20230201/que-cambios-trajo-a-la-cosmonautica-el-accidente-del-transbordador-columbia-hace-20-anos-1135269475.html

¿Qué cambios trajo a la cosmonáutica el accidente del transbordador Columbia hace 20 años?

MOSCÚ (Sputnik) — La Administración Nacional Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos (NASA) endureció considerablemente las exigencias a la seguridad de los...

El vuelo del Columbia acabó trágicamente hace 20 años. El 1 de febrero de 2003, durante el regreso a la Tierra, la nave se incendió a causa de un ala dañada y se desintegró. Los siete tripulantes perdieron la vida. Zhelezniakov señaló que después de creado el sistema Space Shuttle y adoptadas las recomendaciones tras el accidente del transbordador Challenger en 1986, en EEUU empezó "una euforia" y concluyeron que "la nave es tan buena que ya no puede ocurrirle nada". En el caso del accidente del Columbia, Zhelezniakov afirmó que fue la consecuencia de tal actitud. Las duras exigencias a la seguridad frenaron en EEUU la creación de nuevos equipos espaciales. El desarrollo de la nave Orion para los vuelos a la Luna "no avanza tan rápido como uno quisiera". Además, se han retrasado los planes de desarrollo de las naves Dragon de la empresa SpaceX y las naves Starliner de Boeing. "Se debe precisamente al recrudecimiento de las exigencias, pero es justificado porque la vida de un astronauta —como la de cualquier otra persona— es inapreciable. No se puede decir que se trate de una rigurosidad injustificada", remarcó el historiador de la cosmonáutica. Como fue en la URSS y en Rusia Zhelezniakov relató que en la Unión Soviética la exploración del espacio comenzó desde la "etapa de incertidumbre" de los años 1960, cuando aún era imposible prever todas las situaciones potenciales en la órbita. Esa etapa finalizó tras dos vuelos que concluyeron fatalmente: el de Vladímir Komarov, en la nave Soyuz-1 en 1967, y el de los cosmonautas Dobrovolski, Patsáev y Volkov en la nave Soyuz-11 en 1971. Posteriormente las cuestiones de seguridad en la cosmonáutica soviética pasaron a ser predominantes. Los incidentes con cohetes o naves no dejaron de ocurrir, pero ya no terminaban con la muerte de los tripulantes. Por ejemplo, en 1975 los cosmonautas Oleg Makárov y Vasili Lázarev, después de un fallo de la tercera etapa del cohete y 21 minutos de vuelo, descendieron en la región de Altái (Siberia). En 1983 gracias al sistema de emergencia y rescate de la nave Soyuz, los cosmonautas Vladímir Titov y Guennadi Strekálov salieron ilesos tras el incendio del cohete en la rampa de lanzamiento. El historiador de la cosmonáutica recordó asimismo el incidente con la nave Soyuz MS-10. En octubre de 2018 después de dos minutos de vuelo, sufrió un accidente el cohete portador, pero la tripulación se salvó gracias al sistema de emergencia y aterrizó felizmente en una estepa en Kazajistán.

