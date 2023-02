https://sputniknews.lat/20230202/la-policia-de-peru-analiza-la-semiotica-de-los-escudos-artesanales-y-le-llueven-criticas-y-mofas-1135300062.html

La Policía de Perú analiza la 'semiótica' de los escudos artesanales y le llueven críticas y mofas

Un mando de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Luis Ángulo Tejada, declaró ante medios de comunicación que los colores utilizados por manifestantes... 02.02.2023, Sputnik Mundo

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

congreso de perú

pedro castillo

dina boluarte

"El color rojo es signo de violencia, acá signo de muerte y alegría, esto no es una casualidad, esto es una causalidad, estructuras organizadas y están orientadas a llevar la violencia y causar la zozobra y el caos y el miedo en nuestra sociedad", declaró el uniformado en una conversación con medios de comunicación.Ángulo Tejeda exhibía uno de los escudos artesanales con los que los manifestantes han salido a las calles peruanas en protesta por la presidencia interina de Dina Boluarte, donde se ve escrita la palabra 'boyka', que el mando aseveró que significa "muerte".El mensaje del mando de la PNP generó críticas y mofas de distintos internautas.Desde el 7 de diciembre de 2022 se desató una crisis política en el Perú luego de que el Congreso determinara la vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo. Castillo, hoy detenido bajo acusaciones de rebelión, fue sustituido en el cargo por su vicepresidenta, Dina Boluarte, quien en cambio considera que el exmandatario intentó dar un golpe de Estado, pues antes de ser depuesto por el poder legislativo, anunció en un mensaje a la nación su intención de disolver el Congreso, acto que no se llevó a cabo.La Asociación Peruana de Semiótica emitió un pronunciamiento sobre las declaraciones del mando policiaco donde asevera que esa disciplina "no sofistica interpretaciones que no partan de un sustento concreto, riguroso y coherente"."Como Asociación nos importa más una semiótica de la violencia que le dé significado a la muerte de más de 50 peruanos y peruanas. Esperamos que una resolución del conflicto que nos compromete a todos los ciudadanos llegue a un destino conveniente para la unidad de los peruanos", apuntaron.Miles de manifestantes han organizado protestas en diversas ciudades y provincias del Perú en protesta contra el Congreso y Boluarte, a quienes exigen separarse de sus funciones, además de demandar adelantar elecciones presidenciales y convocar a una asamblea constituyente para renovar la carta magna hoy vigente, ratificada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori.La Policía peruana ha sido señalada de ejercer represión contra manifestantes durante las distintas protestas, en hechos que ya han provocado la muerte de 57 civiles y un elemento del cuerpo de seguridad, de acuerdo con el recuento que actualiza cada día la Defensoría del Pueblo de la nación andina.

perú

perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, congreso de perú, pedro castillo, dina boluarte