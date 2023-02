https://sputniknews.lat/20230202/revelan-detalles-de-las-negociaciones-sobre-el-estatus-nuclear-de-ucrania-1135308295.html

Revelan detalles de las negociaciones sobre el estatus nuclear de Ucrania

Filátov, que estuvo presente durante la conversación entre el entonces presidente de Rusia Boris Yeltsin y el entonces ministro de Defensa de Ucrania, Konstantín Morózov, sobre un tratado para enviar armas nucleares a Rusia, opina que el líder ruso negoció con EEUU acerca del país vecino, puesto que no le gustaría perder su estatus de potencia nuclear.Subraya que siempre existieron discrepancias sobre esta cuestión entre las dos partes, ya que se basaban en la bomba atómica, que Ucrania no quería entregar a Rusia en ningún caso. Filátov indica que en esa conversación Morózov afirmó que ahí necesitaban esa arma, que seguirían utilizándola.La posibilidad misma de transferir armas nucleares no le interesaba a la parte ucraniana, por lo que, relata Filátov, el ministro de Defensa ucraniano se opuso enérgicamente a ello, diciendo que no cederían nada a nadie. "Morózov se opuso enérgicamente a esto. Dijo: 'No daremos nada a nadie porque lo necesitamos'", recordó Filátov.A su vez, Yeltsin respondió que Ucrania tenía un depósito de combustible solo para siete años y que entonces los ucranianos tendrían que encontrar la manera de salir de tal situación. Morózov estaba seguro de que se encontrarían formas de resolverla y de que la bomba atómica debía quedarse en Ucrania. Los documentos de EEUUDocumentos desclasificados en EEUU hicieron evidente que Washington inicialmente no pretendía ver a Rusia como un aliado.También revelan que en 1992 Yeltsin señaló al entonces presidente estadounidense, George H. W. Bush, que Ucrania era un "principal factor desestabilizador" para Rusia. Conforme a estos documentos, las tensiones entre el oeste de Ucrania y Kiev y las regiones de habla rusa ya habían sido advertidas en 1992 por Yegor Gaidar, que ocupaba el puesto del viceprimer ministro ruso. Tras el colapso de la URSS, Kiev heredó un importante arsenal nuclear. Sin embargo, en 1994, Ucrania, Rusia, EEUU y el Reino Unido firmaron el Memorándum de Budapest, que sirvió como acuerdo internacional sobre garantías de seguridad en relación con la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear. En virtud del tratado, se eliminó el arsenal nuclear en territorio ucraniano y las potencias nucleares se comprometieron a garantizar la seguridad de Kiev.En febrero de 2022, pocos días antes de que Rusia lanzara su operación militar en Ucrania, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pronunció un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que anunció que iniciaría consultas en virtud del Memorándum de Budapest y señaló que Ucrania podría revocar su estatus de país no poseedor de armas nucleares.El presidente Putin se refirió a los comentarios de Zelenski en un discurso pronunciado poco después, afirmando que Ucrania tenía tanto la competencia técnica como la capacidad para construir un arma nuclear, y subrayando que Moscú consideraría una "amenaza estratégica" incluso los intentos de crear un artefacto nuclear táctico por parte de un vecino que cuestiona la integridad territorial de Rusia.

