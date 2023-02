https://sputniknews.lat/20230202/un-senador-brasileno-denuncia-plan-de-bolsonaro-para-dar-un-golpe-de-estado-1135323992.html

Un senador brasileño denuncia plan de Bolsonaro para dar un golpe de Estado

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El senador brasileño Marcos do Val acusó en un vivo en sus redes social al exmandatario expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) de... 02.02.2023, Sputnik Mundo

Posteriormente, el senador anunció su intención de renunciar a la política. Según recoge el portal G1, do Val dijo a GloboNews que uno de los factores que le llevaron a esa decisión fue una conversación, presenciada por Bolsonaro, después de las elecciones de octubre del año pasado, en la que el entonces diputado Daniel Silveira le habría propuesto un plan golpista para anular las elecciones. El senador, del partido Podemos (centro), detalló que la propuesta implicaba no desmovilizar a los golpistas y grabar sin autorización cualquier conversación que comprometiera al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes. "Me dijeron: 'Te vamos a pinchar [grabar] y habrá un equipo para apoyarte, y tendrás una audiencia con Alexandre de Moraes, y tú diriges la conversación para decir que está cruzando las líneas de la Constitución'. E impedimos que Lula asuma el cargo, y Alexandre será arrestado'", comentó Do Val a G1. El senador señala que la propuesta fue verbalizada por Silveira, pero que Bolsonaro estaba en la misma reunión e indicó que estaba de acuerdo con la idea. Según do Val, tras decir que analizaría la propuesta, informó del caso al propio Alexandre de Moraes, quien, según el senador, se mostró sorprendido y consideró la propuesta "un absurdo". Tras la denuncia del senador, la Policía Federal pidió este 2 de febrero al ministro Alexandre de Moraes autorización para tomar declaración a Marcos do Val en una investigación que indaga actos de golpismo, informó G1. Bolsonaro, que se encuentra en EEUU desde incluso antes de que terminara su mandato presidencial, solicitó la extensión de su visa de turista de seis meses en ese país, informó esta semana su abogado, Felipe Alexandre.

