El escándalo por usar el WhatsApp en negocios de Wall Street sacude los fondos de cobertura en EEUU

Point72 Asset Management, de Steve Cohen, así como Citadel, de Ken Griffin, entre otras empresas, recibieron una petición de la SEC de revisar los dispositivos para rastrear posibles pruebas de transacciones comerciales mediante canales no aprobados, como WhatsApp, según fuentes anónimas familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg. Hasta el momento, ni Point72 ni Citadel han sido acusadas de irregularidades. Las indagatorias forman parte de una solicitud más amplia, dijeron las fuentes del medio. En ese sentido, corredores de bolsa, gestores de fondos y empresas de capital riesgo también están siendo investigadas por la SEC. Esta no es la primera vez que la SEC, bajo la presidencia de Gary Gensler, solicita a las empresas de inversión información de este tipo. Sin embargo, la nueva petición ha provocado protestas. Por ejemplo, el 31 de enero, los principales grupos del sector enviaron una carta a Gensler, en la que citan las "graves implicaciones para la privacidad". La misiva, firmada por Managed Funds Association, Investment Company Institute, American Investment Council y la Cámara de Comercio estadounidense, entre otros, afirma que hacer copias de los teléfonos de los usuarios plantea riesgos de filtración de datos y de explosión de información muy personal, como contraseñas o datos financieros y sanitarios. Gensler se ha centrado en investigar si los profesionales financieros utilizan comunicaciones extraoficiales para cerrar acuerdos, captar clientes o realizar transacciones. El argumento de la SEC es que las actividades realizadas fuera de la vista del departamento de cumplimiento de una empresa pueden dificultar las investigaciones posteriores de irregularidades. Las normas de registros de la SEC para los gestores de fondos son menos estrictas que las de los agentes de bolsa, pues la retención se centra en los documentos relacionados con el asesoramiento en temas de inversión. Sin embargo, al igual que los bancos, las empresas de inversión están obligadas a supervisar las comunicaciones relacionadas con su negocio, para evitar conductas indebidas. En septiembre de 2022, una docena de entidades financieras, incluidas Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley, fueron sancionadas con multas de alrededor de 2.000 millones de dólares, debido al uso de WhatsApp por parte de sus empleados, para comunicarse sin dejar registro.

