China registra más de 80.000 muertos por coronavirus tras levantamiento de las medidas anticovid

Así, entre el 8 de diciembre de 2022 y el 2 de febrero de 2023, en los hospitales chinos murieron 82.238 personas a causa de la insuficiencia respiratoria causada por el coronavirus o de otras enfermedades que se agravaron debido al virus. Según los datos anteriores del Centro, a finales de 2022 el país detectaba diariamente millones de infectados, y el pico fue registrado el 22 de diciembre, con 6,94 millones de personas que tuvieron un test PCR positivo. También se informó que la mortalidad diaria por el COVID-19 en los hospitales chinos alcanzó su pico el pasado 4 de enero, con 4.273 defunciones. No obstante, para el 23 de enero, según especialistas, la situación epidemiológica en el país mejoró considerablemente. Desde el pasado 25 de diciembre, la Comisión Nacional de Salud de China dejó de publicar los datos diarios sobre la situación epidemiológica en el país. El 15 de enero, el Centro empezó a publicar informes semanales que abarcan solo el período desde el 8 de diciembre de 2022, y no toda la pandemia.El pasado 7 de diciembre, las autoridades chinas anunciaron su decisión de optimizar las medidas anticovid ante el agudo descontento de la población por la política de tolerancia cero que impactó negativamente la economía, las cadenas de producción y de logística, el turismo y los intercambios interestatales. Desde el día siguiente al anuncio, entre otras cosas, fueron canceladas las pruebas PCR universales, así como las autoridades autorizaron permanecer en aislamiento domiciliario si la enfermedad no presenta síntomas o se manifiesta de forma leve.

