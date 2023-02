El Pentágono afirma que el globo chino derribado en EEUU espiaba objetivos estratégicos

https://sputniknews.lat/20230204/el-pentagono-afirma-que-el-globo-chino-derribado-en-eeuu-espiaba-objetivos-estrategicos-1135405610.html

El jefe del Pentágono se pronunció sobre los objetivos que buscaba alcanzar el globo chino detectado en su espacio aéreo, poco después de que se reportó el derribo de este artefacto.En conferencia de prensa, Austin confirmó que recibieron la orden del presidente de EEUU, Joe Biden, de atacar el globo y posteriormente recuperar los restos."Esta tarde, bajo la dirección del presidente Biden, una aeronave de combate estadounidense del Comando Norte de EEUU derribó exitosamente sobre las aguas de la costa de Carolina del Sur el globo de vigilancia de alta altitud enviado al espacio aéreo de EEUU y perteneciente a la República Popular de China", declaró Austin.En un comunicado de prensa, el Departamento de Defensa de EEUU acusó a China de usar el globo "en un intento de vigilar sitios estratégicos en EEUU". "El miércoles, el presidente Biden dio su autorización para derribar el globo de vigilancia tan pronto como la misión pudiera ser completada sin arriesgar la vida de los estadounidenses que viven debajo de la trayectoria del globo", se lee en el boletín.China rechaza ataques por globoHasta el momento, el Gobierno chino no se ha pronunciado sobre el incidente; no obstante, horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China rechazó que el tema del globo se use para atacar a Pekín.A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China se pronunció ante la polémica que desató la presencia de un globo chino en territorio estadounidense y que derivó en la cancelación de un viaje a Pekín que tenía programado el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken.La cancillería china reiteró que "no tiene intenciones y nunca las ha tenido de violar su territorio y espacio aéreo de cualquier país soberano" y criticó que "ciertos políticos y medios en EEUU lo han usado para atacar y denigrar a China", algo a lo que se oponen.Las autoridades chinas recordaron que, uno de los acuerdos alcanzados entre China y EEUU durante La Cumbre del G20 en Bali, fue "gestionar de manera adecuada las relaciones bilaterales", sobre todo cuando se trate de "manejar algunas situaciones inesperadas con sensatez y prudencia".Desde que se informó la presencia del globo chino, Pekín sostiene que el vehículo fue enviado por civiles únicamente para realizar tareas de investigación meteorológica.

