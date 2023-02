https://sputniknews.lat/20230205/miles-de-israelies-se-manifiestan-contra-la-reforma-judicial-por-quinta-semana-consecutiva-1135410832.html

Miles de israelíes se manifiestan contra la reforma judicial por quinta semana consecutiva

TEL AVIV (Sputnik) — Decenas de miles de israelíes se manifestaron por la noche por quinta semana consecutiva en diferentes ciudades del país contra la reforma... 05.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-05T10:30+0000

2023-02-05T10:30+0000

2023-02-05T10:30+0000

internacional

israel

oriente medio

protestas

En Tel Aviv, el alcalde Ron Huldai le dijo a la multitud: "Esta es una oportunidad para llegar a acuerdos amplios, y si se acaban las palabras, empiezan las acciones. No nos detendremos en las plazas públicas, no seremos indiferentes, no reaccionaremos con aceptación". Y añadió: "Estamos luchando por nuestro hogar… un Estado sionista, judío y democrático. Luchamos por nuestras creencias básicas". El ex comisionado de policía, Roni Alsheich, también se dirigió a los manifestantes en Tel Aviv, denunciando enérgicamente las propuestas presentadas por la coalición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para modificar las prerrogativas del poder judicial, que incluyen restringir severamente los poderes de revisión judicial del Tribunal Superior de Justicia y consolidar el control político sobre el nombramiento de jueces Unas 40.000 personas asistieron a las manifestaciones en Tel Aviv, según el diario Haaretz. Hace dos semanas unos 100.000 manifestantes en la ciudad costera.

israel

2023

israel, oriente medio, protestas