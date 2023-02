https://sputniknews.lat/20230208/no-pertenece-a-estados-unidos-china-advierte-que-quiere-de-vuelta-su-globo-1135544324.html

"No pertenece a Estados Unidos": China advierte que quiere de vuelta su globo

"No pertenece a Estados Unidos": China advierte que quiere de vuelta su globo

El Gobierno de China advirtió a Estados Unidos que el globo de investigación civil que sobrevoló el territorio norteamericano y fue derribado recientemente no... 08.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-08T18:32+0000

2023-02-08T18:32+0000

2023-02-08T18:32+0000

eeuu

📰 incidente del globo chino en eeuu

china

joe biden

washington

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/06/1135462324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_426785fd7312d8c9e8fe4a605d8ad129.jpg

La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, emitió en una rueda de prensa la advertencia al Gobierno estadounidense, en un contexto en que el presidente Joe Biden lanzó también un señalamiento a China en el sentido de que defenderá la soberanía del país norteamericano, durante su informe gubernamental conocido como debate sobre el estado de la Unión."La aeronave no pertenece a Estados Unidos, pertenece a China. La nave china no tripulada es de naturaleza civil. No fue motivado su ingreso al espacio aéreo de Estados Unidos, sino enteramente inesperado y causado por fuerza mayor", aseveró la vocera de Pekín.El 4 de febrero, el Departamento de Defensa estadounidense informó que un caza derribó el globo.El titular de la Defensa, Lloyd Austin, aseveró que el aerostato estaba sobrevolando sitios estratégicos del territorio continental estadounidense.

https://sputniknews.lat/20230208/la-armada-de-eeuu-recoge-los-restos-del-globo-chino-derribado--fotos--1135509513.html

eeuu

china

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📰 incidente del globo chino en eeuu, china, joe biden, washington