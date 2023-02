https://sputniknews.lat/20230208/productores-de-centroamerica-y-el-caribe-preocupados-por-nuevo-tratado-de-libre-comercio-con-eeuu-1135543574.html

Productores de Centroamérica y el Caribe, preocupados por nuevo tratado de libre comercio con EEUU

Productores de Centroamérica y el Caribe, preocupados por nuevo tratado de libre comercio con EEUU

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con EEUU (DR-CAFTA), el 1 de enero de 2023, la importación de... 08.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-08T21:25+0000

2023-02-08T21:25+0000

2023-02-08T21:25+0000

economía

📈 mercados y finanzas

centroamérica

caribe

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/18/1115349989_0:54:1920:1134_1920x0_80_0_0_625c235c6ee4b53793e0694d3ee482d0.jpg

Al respecto, Roberto Wong, representante de la Asociación Guatemalteca del Arroz (Arrozgua), dijo a Bloomberg Línea que la disminución de aranceles, el incremento de los insumos y la falta de apoyo gubernamental generan un panorama complicado, pero, con todo, optimista. Agregó que desde el 2018, el sector buscó apoyo del Gobierno, así como de diputados de la Comisión de Agricultura, a quienes advirtieron sobre las consecuencias que disminuir los aranceles tendría y sobre el plazo para encontrar una solución a la problemática, que venció el año pasado. Sin embargo, durante cuatro años, fueron ignorados y, aunado a la pandemia de COVID-19, se autorizaron contingentes de arroz, por lo que las autoridades "fueron relegando el tema y ahora ya no hay nada que hacer", apunta Wong. En palabras de Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), las autoridades no mostraron interés en revisar el asunto porque "ellos no son los que exportan o importan mercancías". Xiomara Castro advierte amenaza a la seguridad alimentaria El 31 de enero pasado, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió a Estados Unidos renegociar el Tratado de Libre Comercio firmado en el 2004 para acabar con las exoneraciones al maíz y al arroz y, así, proteger a sus agricultores. Agregó que el DR-CAFTA expone a los productores a una "ruina inminente" y, además, amenaza "la seguridad alimentaria". En tanto, Rafael Alegría, subdirector del Instituto Nacional Agrario de Honduras advirtió que "es imposible para los pequeños agricultores competir en un mercado abierto con Estados Unidos o con la Unión Europea". A las preocupaciones se sumó República Dominicana, en donde la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), y otras organizaciones relacionadas por la producción del cereal, estimaron que el DR-CAFTA podría llevar a la quiebra a 33.000 productores en todo el país, quienes generan 300.000 empleos directos e indirectos. "No podemos distraernos, en la pandemia estaba todo cerrado, no se importó y aquí hubo arroz suficiente para suplir, en manos del presidente está la solución de esto, pero más en manos de los productores, que hoy unidos demuestran que no darán un paso atrás en esta lucha", dijo Heraldo Suero Díaz, vocero y director ejecutivo de la Unión de Arrocera Dominicana.

https://sputniknews.lat/20230208/el-proyecto-del-canal-interoceanico-en-el-imaginario-de-los-nicaraguenses-1135541251.html

https://sputniknews.lat/20230201/que-es-la-huevoflacion-y-como-esta-afectando-a-america-latina--1135281905.html

centroamérica

caribe

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, centroamérica, caribe, eeuu