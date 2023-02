https://sputniknews.lat/20230209/fitch-estima-que-los-danos-economicos-en-turquia-podrian-alcanzar-los-4000-millones-1135573966.html

Fitch estima que los daños económicos en Turquía podrían alcanzar los $4.000 millones

Fitch estima que los daños económicos en Turquía podrían alcanzar los $4.000 millones

MOSCÚ (Sputnik) — Las pérdidas económicas en Turquía tras los devastadores terremotos del lunes podrían llegar a los 4.000 millones de dólares, aseguró la... 09.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-09T12:54+0000

2023-02-09T12:54+0000

2023-02-09T12:54+0000

internacional

terremoto

📰 terremoto en turquía y siria (2023)

turquía

fitch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/09/1135567791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_042307b1e0069809b664543669e3b9eb.jpg

Según la calificadora, las pérdidas aseguradas serán menores, posiblemente lleguen a 1.000 millones de dólares, debido a la baja cobertura del seguro en las zonas damnificadas. La mayoría de los daños, indicó, serán cubiertos por los reaseguros, aunque es probable que el monto cedido sea insignificante en el contexto del volumen global de reaseguros, sin implicaciones para las calificaciones de las empresas reaseguradoras. Por otra parte, advirtió que muchas viviendas en las zonas afectadas por el terremoto no estarían aseguradas por los bajos ingresos de los hogares, si bien Turquía instituyó en 1999, tras el terremoto en Izmit, un fondo de seguros para cubrir los daños por seísmos a los edificios residenciales. Adquirir la póliza, señaló, es obligatorio pero a menudo no se aplica en la práctica. Según la agencia, las aseguradoras locales e internacionales que brindan pólizas de propiedad e interrupción de negocios a clientes industriales en la región enfrentarán reclamos ya que las fábricas y la infraestructura, incluidos los aeropuertos y puertos, han sufrido graves daños. La calificadora qapuntó que no esperaba que los pagos afecten significativamente al sector, ya que el riesgo de terremoto se limita principalmente al área de Estambul. El 6 de febrero, un devastador terremoto y fuertes réplicas sacudieron el sureste de Turquía dejando más de 14.000 muertos y miles de heridos. En Siria el sismo se cobró más de 1.200 vidas y causó más de 2.000 heridos.

https://sputniknews.lat/20230209/turquia-lidia-con-las-consecuencias-del-fuerte-terremoto-1135563595.html

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

terremoto, 📰 terremoto en turquía y siria (2023), turquía, fitch