Moscú, abierto al diálogo pese a estar congeladas las relaciones Rusia-Canadá

Moscú, abierto al diálogo pese a estar congeladas las relaciones Rusia-Canadá

Las relaciones entre Rusia y Canadá se encuentran en estado de profundo congelamiento, aunque se mantiene la posibilidad de contactos entre los...

El embajador reveló que él, en más de una ocasión, informó a la parte canadiense de que los dirigentes de Rusia están abiertos para el diálogo. "Si Ottawa está preparada para escuchar la posición de Moscú de su propia boca, pero no de la de sus hermanos mayores, estamos listos para exponerla. Pero el equipo del primer ministro Justin Trudeau de momento prefiere ignorarlo", señaló. Stepánov advirtió a los empresarios rusos de no concebir planes de inversiones en Canadá. El hecho de que Occidente haya lanzado el procedimiento de confiscar activos rusos, y venderlos luego a favor de Kiev, es una importante señal de que cualquier inversión rusa en Canadá puede quedar embargada y decomisada, dijo. Según el embajador, el Gobierno de Canadá, con Justin Trudeau a la cabeza, en muchos asuntos "intenta correr por delante de la locomotora del Occidente globalizado". Entre los ejemplos que lo confirman figura la enmienda introducida en la legislación canadiense que permite incautar los activos bloqueados y venderlos a favor de Ucrania, recordó. Canadá es un país muy peligroso hoy día para los ciudadanos de Rusia, afirmó el diplomático y agregó que no lo recomendaría ni para el turismo, los estudios o la actividad empresarial. "Todas estas posibilidades regresarán, pero no en el futuro próximo", afirmó Stepánov, en tanto subrayó que "Rusia sigue siendo un país hospitalario para los canadienses".El proceder inamistoso de las autoridades canadienses afectaron el comercio bilateral en 2022, y esa tendencia puede mantenerse en 2023, comentó el embajador.Además, el grueso de las operaciones comerciales entre Rusia y Canadá (de unos 400 millones de dólares) correspondió al período de enero a febrero de 2022, o sea al que precedió el comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, precisó."Según nuestras estimaciones, la tendencia negativa se mantendrá durante el año en curso", resumió.

