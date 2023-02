https://sputniknews.lat/20230210/rusia-es-una-alternativa-a-occidente-para-los-paises-africanos-1135624803.html

Rusia es una "alternativa a Occidente" para los países africanos

Rusia es una "alternativa a Occidente" para los países africanos

El canciller ruso Serguéi Lavrov completó el 9 de febrero su segundo viaje a países africanos desde principios del 2023.

En la actualidad se libra una lucha internacional por el continente africano, indicó a Sputnik Evgueni Korendiasov, jefe del Centro para el Estudio de las Relaciones Ruso-Africanas y la Política Exterior de los Países Africanos en el Instituto de Estudios Africanos de la Academia Rusa de Ciencias, y exembajador ruso en Malí (1997-2001)."El giro africano [en la política exteriorde Rusia] tuvo lugar en los años 60, cuando apoyamos firmemente la independencia de los países africanos, y brindamos asistencia armada a algunos, por ejemplo, Argelia, para fortalecer sus logros, y fortalecer su independencia" expresó.Korendiasov aseguró que para los africanos, Rusia es una especie de alternativa a Occidente, que sigue con sus intenciones de mantener sus antiguas posiciones hegemónicas en la economía y la política de sus estados, subrayó."Tenemos lazos a largo plazo, completos, y a gran escala con Malí. En cuanto a las cuestiones de seguridad, el Ejército maliense está armado en un 80% con material militar ruso, por lo que aquí sigue un camino históricamente predeterminado y por supuesto, hay una transformación, una modernización de estos lazos, una expansión más profunda, de acuerdo con las nuevas tecnologías, con nuevas metas y objetivos establecidos tanto por el lado maliense como por el lado ruso", indica.Para el experto hay una expansión de las relaciones comerciales entre Rusia y África, que contribuye a la modernización de los sistemas logísticos, las redes logísticas que unen ambas regiones a lo largo de la línea comercial. Además de que África no apoya las sanciones contra Rusia y no las cumple.Según el exdiplomático ruso, Rusia y África están condenados a ampliar aún más la cooperación por razones objetivas: la complementariedad de las economías y la estructura de las relaciones económicas exteriores, también por razones históricas. El experto también añade que el continente africano es actualmente un escenario de competencia intensificada, en particular entre los países occidentales, especialmente los Estados Unidos, cuyo interés en África ha aumentado considerablemente, así como China, Turquía y otros países."Este es un mercado enorme. África, al mismo tiempo, sigue siendo una fuente estratégicamente importante de recursos minerales estratégicos, África es rica en litio, que es esencial para la fabricación de baterías. Por lo tanto, crecerá la atención hacia este territorio tanto de los países occidentales como de los países asiáticos, Corea del Sur, Malasia, etc", agregó.Según Korendiasov, Francia todavía no puede sacarse de la cabeza que no hay colonias francesas en África. Explicó, que el país galo tenía una superficie total de colonias en el continente africano de 9.000.000 kilómetros cuadrados, mientras que la superficie de Francia es de 500.000 kilómetros cuadrados, casi 20 veces más. "Por supuesto, es difícil que renuncien a este pedazo, y están peleando con los dientes apretados, con sus competidores, con nosotros, en particular y especialmente con China, con los estadounidenses. Las ganancias africanas que tuvo Francia en la época colonial fueron la fuente más importante del renacimiento del capitalismo francés y de la economía francesa en su conjunto", concluyó el experto.

