https://sputniknews.lat/20230213/japon-decide-mantener-operativas-plantas-nucleares-durante-mas-de-60-anos-1135725212.html

Japón decide mantener operativas plantas nucleares durante más de 60 años

Japón decide mantener operativas plantas nucleares durante más de 60 años

TOKIO (Sputnik) — El Comité de la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) de Japón aceptó por mayoría, durante su reunión extraordinaria, el plan del Gobierno... 13.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-13T18:00+0000

2023-02-13T18:00+0000

2023-02-13T18:00+0000

asia

japón

planta nuclear

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0d/1135725043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_944845a44de88556070527ed4840f7b8.jpg

Según la legislación vigente, la vida útil de una central nuclear se calcula en "40 años, pero no en más de 60 años". Sin embargo, debido a la intención del Gobierno japonés de aumentar el uso de las centrales nucleares, el comité se vio obligado a tomar tal decisión. Uno de los cinco miembros del comité, Akira Ishiwatari, se opuso, argumentando que la decisión "no se basa en nuevos conocimientos científicos o tecnológicos y no está del lado de la seguridad". Otro de los comisionados, que votó a favor, expresó su indignación por la forma en que el Gobierno impulsó esta decisión pues "el debate se llevó a cabo con prisas". Según el nuevo plan, las centrales nucleares después de estar operativas 30 años se someterán a controles de seguridad y equipos cada década.

https://sputniknews.lat/20220722/japon-aprueba-verter-agua-contaminada-de-fukushima-en-el-pacifico-1128612268.html

asia

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

asia, japón, planta nuclear