Por la verdad: ¿de qué murió Pablo Neruda?

Por la verdad: ¿de qué murió Pablo Neruda?

Un informe realizado por expertos internacionales a los restos del poeta chileno reveló que murió por envenenamiento en 1973, según adelantaron familiares de Neruda. En otro orden, la Justicia de Brasil investiga a una veintena de jueces por su presunto apoyo a supuestos ataques al sistema electoral. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El informe será revelado por peritos internacionales y se espera que choque con la versión oficial, de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según la cual el poeta falleció de cáncer de próstata el 23 de septiembre de 1973.El sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, adelantó que la bacteria encontrada en el cuerpo "no tendría por qué haber estado en la osamenta". La bacteria, responsable del botulismo, fue hallada en 2017 en una de las muelas del intelectual, en una de las veces que su cuerpo fue desenterrado para hacer peritajes.Esta declaración refuerza la tesis de que el poeta, Premio Nobel de Literatura en 1971, fue "asesinado por intervención de agentes del Estado".El fallecimiento de Neruda es investigado por la Justicia chilena desde 2011, cuando el Partido Comunista cuestionó la versión oficial.A criterio de la entrevistada, "los datos de su muerte, al principio, es que murió de cáncer de próstata en la clínica Santa María. Pero el cuerpo luego fue desenterrado y durante tres años hemos tenido peritos de distintas partes del mundo, de Dinamarca, América Latina y Europa, que han investigado el caso".Para la experta, se trata de una noticia de "alto impacto" por lo que representa la figura del premio Nobel de Literatura en 1971 y por lo que generó su muerte a inicios de la dictadura pinochetista, tanto para el pueblo chileno como para el mundo.Para Oyarzun, la repercusión del resultado del informe "va a ser muy grande"."Este informe, luego de tres años de estudios, revela que Neruda no murió de cáncer. Segundo, hay una posibilidad, a corroborar, que haya muerto por botulismo, tras haber recibido una inyección en su abdomen. Y tercero, los peritos están de acuerdo con que el poeta no tuvo una muerte natural [por enfermedad]", declaró Oyarzun.La entrevistada indicó que "el botulismo aparece en el ADN, de forma muy precisa. Se espera la conclusión de los peritos, y luego, hacia el mes de marzo, que la Justicia chilena revise el informe y entregue el resultado oficial sobre la muerte de Pablo Neruda".En esta edición de En Órbita también presentamos —entre otros temas— en Brasil, el Consejo de Nacional de Justicia investiga a una veintena de jueces por su presunto apoyo, desde redes sociales, a supuestos ataques al sistema electoral.Conversamos con Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.En otro orden, en Turquía aumenta el número de muertos por los terremotos del lunes 6 de febrero. Más de 35.000.En Uruguay En Órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

