Rusia repudia insinuaciones sobre supuesto plan para desestabilizar Moldavia

Rusia repudia insinuaciones sobre supuesto plan para desestabilizar Moldavia

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia expresó su firme repudio a las insinuaciones sobre un supuesto plan para desestabilizar Moldavia.

El 13 de febrero, la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, afirmó, citando "informes" del régimen ucraniano, que en su país supuestamente se preparaba un intento de cambiar el orden constitucional y arremetió contra la oposición. La mandataria eludió presentar pruebas fehacientes que sostengan sus conjeturas. El jueves, 9 de febrero, el ucraniano Volodímir Zelenski se presentó en el Consejo Europeo, en Bruselas, asegurando que su régimen había interceptado un supuesto "plan detallado" de Rusia para desestabilizar Moldavia y que había informado ya de ello a Sandu. El Ministerio de Exteriores de Rusia llamó a la presidenta moldava a mostrar sabiduría, no ceder a las provocaciones, guiarse en su trabajo por los intereses de los ciudadanos moldavos y entender los beneficios para Moldavia de las relaciones de amistad estables con Rusia. La Cancillería recalcó que las conjeturas de Sandu sobre el supuesto plan ruso no se sostienen. El verdadero objetivo de Zelenski, subrayó, es enfrentar a Moldavia y Rusia. Sandu, alertó la Cancillería, convalidó el bulo de Zelenski para desviar la atención de la población moldava de los problemas internos causados por su fallida política socioeconómica, recrudecer su lucha contra la disidencia y sus opositores políticos. "Rusia no amenaza de ninguna manera la seguridad de Moldavia y aboga por una cooperación bilateral mutuamente beneficiosa y equitativa", resumió el Ministerio de Exteriores.

