Bolsonaro regresará a Brasil para encabezar la oposición contra Lula

Bolsonaro regresará a Brasil para encabezar la oposición contra Lula

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro anunció que volverá a su país para encabezar la oposición contra el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. 15.02.2023

El exmandatario reside actualmente en Florida y nunca reconoció públicamente su derrota en las pasadas elecciones presidenciales del país latinoamericano, en las que ganó Lula. Desde el 1 de enero, el líder ultraderechista viajó a Estados Unidos y de ahí no ha salido. Ahora, en una entrevista para The Wall Street Journal, Bolsonaro sostuvo que en marzo regresará a Brasil para liderar a la oposición y apoyar a los candidatos de su fuerza política que participarán en los comicios municipales del próximo año, los cuales se llevarán a cabo en más de 5.000 ciudades.El político de 67 años se autoproclamó "el líder nacional de la derecha" dado que "no hay nadie por ahora" que cumpla con ese perfil en Brasil.Durante la entrevista, Jair Bolsonaro habló de las elecciones que perdió y aseguró que "perder es parte del proceso electoral". Asimismo, aclaró que no considera que hubo fraude, "pero sí fue un proceso sesgado"."La gente estaba conmigo, los agroempresarios estaban conmigo, la mayoría de los evangélicos estaban conmigo, la industria estaba conmigo, los poseedores de armas estaban conmigo", comentó al mencionar su sorpresa por no haber sido reelegido.Sobre las acusaciones que pesan en su contra por los disturbios en las sedes del Gobierno de Brasil del pasado 8 de enero, Jair Bolsonaro rechazó las acusaciones y negó que él haya alentado un intento de golpe de Estado, ya que, dijo, ni siquiera se encontraba en el país cuando ocurrieron los hechos.Pese a ello, no descartó que lo puedan arrestar, ya que "una orden de arresto puede venir de dónde sea".Al ser cuestionado sobre si buscará nuevamente la Presidencia, Bolsonaro dijo que aún no lo decide, pues el cargo resultó ser "mucho más difícil" de lo que imaginaba.The Wall Street Journal buscó a los investigadores que indagan la posible participación de Bolsonaro en los disturbios del 8 de enero, pero prefirieron no hacer ningún comentario.

