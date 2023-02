El "Hitler del mes": así nombra a Elon Musk uno de sus periodistas de los 'Archivos de Twitter'

https://sputniknews.lat/20230215/el-hitler-del-mes-asi-nombra-a-elon-musk-uno-de-sus-periodistas-de-los-archivos-de-twitter-1135796370.html

Elon Musk se encuentra en el "club del Hitler del mes" junto a figuras como el expresidente de EEUU Donald Trump y comentarista político Tucker Carlson...

Matt Taibbi es uno de los periodistas independientes que colaboran con el CEO de SpaceX para publicar partes de los documentos de la red social conocidos como los Archivos de Twitter.Agregó que esta técnica fue mejorada para personas "nacionales" que son "incómodas"."Obviamente lo han hecho con Trump. Lo intentaron con Tucker Carlson (…) y con Elon pasó de ser un tipo que hacía sexis los coches eléctricos a algo parecido a Viktor Orban en unos 10 segundos. Es increíble", afirmó el periodista.Rogan afirmó que quienes creen que la política de Musk ha dado un giro conservador no se basan en ninguna prueba."¿Qué ejemplos tienen? No tienen un ejemplo. Simplemente, les ha llegado esta narrativa, esta señal, Elon no está bien ahora mismo", expresó Rogan.También discutieron de la reciente decisión del magnate sobre Twitter, se trata de terminar con la cultura de la cancelación.Rogan, hablando de los cambios en la plataforma, declaró que "las personas no tienen miedo de decir lo que piensa en Twitter"."No les preocupa perder su cuenta, cosa que antes sí les preocupaba", subrayó.Cuando el multimillonario compró Twitter en octubre de 2022 por la asombrosa cifra de 44.000 millones de dólares, compartió su visión de la plataforma de medios sociales."La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es una plaza digital donde se debaten cuestiones vitales para el futuro de la humanidad", expresó Musk en un comunicado tras el acuerdo.

