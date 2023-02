https://sputniknews.lat/20230215/la-fiscalia-de-peru-abre-una-investigacion-contra-el-primer-ministro-por-colusion--1135790884.html

La Fiscalía de Perú abre una investigación contra el primer ministro por colusión

La Fiscalía de Perú abre una investigación contra el primer ministro por colusión

El primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, son acusados de asociación ilícita agravada, informaron desde la Fiscalía de... 15.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-15T12:40+0000

2023-02-15T12:40+0000

2023-02-15T12:40+0000

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/0f/1135793134_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcedffb0aaff34f832e58f8735f24230.jpg

La legislación peruana indica que la conspiración agravada es un delito de defraudación patrimonial al Estado y se castiga con penas de 3 a 6 años de prisión.Días antes Carola Rodríguez fue nombrada por el ministro Alfonso Adrianzén como asesora de su oficina con un sueldo de 15.500 soles al mes (4.078 dólares). Según el semanario peruano Hildebrandt en sus Trece, Carola Rodríguez Bringas es tía de Luis Eduardo Otárola, hijo de Alberto Otárola, quien no consignó el nombre de su primogénito en su declaración jurada de intereses.Más tarde, el propio primer ministro peruano, al conocer la investigación, declaró: "No he intervenido en esta designación". Por su parte, el ministro de Trabajo indicó que no recibió "indicación o recomendación" para la designación conocida. Asimismo, afirmó que en la actual gestión no existen "delincuentes".Alberto Otárola está implicado en otras dos investigaciones preliminares de la Fiscalía General contra el alto ejecutivo, incluida la presidenta Dina Boluarte, por la muerte de decenas de ciudadanos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado diciembre.Según la Defensoría del Pueblo de Perú, hasta la fecha son al menos 58 los civiles fallecidos por las protestas sociales como producto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden o por hechos relacionados.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo