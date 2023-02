https://sputniknews.lat/20230215/satena-la-aerolinea-estatal-colombiana-que-petro-quiere-llevar-al-mundo-1135775816.html

Satena, la aerolínea estatal colombiana que Petro quiere llevar al mundo

15.02.2023

El relanzamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela propiciado por Gustavo Petro tuvo su correlato en el renacer de una antigua empresa estatal colombiana: Satena, una aerolínea estatal nacida en 1962 y que promete añadir nuevos destinos internacionales en los próximos meses.Desde los primeros diálogos entre los Gobiernos de Petro y de Nicolás Maduro, la posibilidad de reanudar los vuelos directos entre Bogotá y Caracas apareció como una prioridad para normalizar los vínculos comerciales y turísticos. Mientras Avianca, la aerolínea privada más grande de Colombia, y Wingo, una bajo costo propiedad de la panameña Copa, analizaban el momento para retomar la ruta, la estatal Satena partió en punta en esa carrera.Así, Satena concretó el 9 de noviembre de 2022 el primer vuelo entre Bogotá y Caracas en dos años. El itinerario se cumplió en un avión Embraer ERJ145 con capacidad para 50 pasajeros, que aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira (norte).Tras ese puntapié, Satena siguió programando algunos vuelos chárter, pero no abrió los vuelos comerciales hasta el 13 de febrero, cuando lanzó la venta de boletos para la nueva frecuencia Bogotá-Caracas "sin escalas y sin esperas", tal como promociona la aerolínea estatal.En efecto, desde el 3 de marzo de 2023 los colombianos podrán viajar a la capital venezolana en dos vuelos semanales —cada martes y cada viernes— de poco más de 2 horas de duración. Ya en venta en el sitio web de la aerolínea, los boletos son comercializados a 256 dólares el trayecto.Es que, en paralelo a la reconexión con Venezuela, el presidente colombiano había anunciado en noviembre de 2022 su intención de que Satena "tenga un papel activo en la industrialización del país" y que incluso "se desarrolle en toda la plenitud tanto en el campo nacional como internacional como una aerolínea de aviación".Para Petro, lo ideal es que Satena cumpla con los destinos nacionales que tiene asignados desde su nacimiento, si no que también vuele "a todas partes del mundo donde se pueda".Los vuelos internacionales permitirían, según Petro, dar a la aerolínea estatal utilidades que no lo dan actualmente los viajes dentro de Colombia, ya que la empresa se dedica a cumplir con los destinos menos rentables, a los que las aerolíneas privadas no llegan. Para el presidente colombiano, es vital que Satena compita con el sector privado de Colombia y de la región.Nacida en 1962, Satena ha sido administrada por la Fuerza Aérea de Colombia. En la actualidad, vuela a 37 destinos dentro de Colombia.

