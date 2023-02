https://sputniknews.lat/20230215/uruguay-declara-emergencia-sanitaria-en-todo-el-pais-por-gripe-aviar-1135820774.html

Uruguay declara emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar

Uruguay declara emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) de Uruguay declaró el 15 de febrero emergencia sanitaria en todo el país tras... 15.02.2023, Sputnik Mundo

"Se declara la emergencia sanitaria en todo el país por el hallazgo de Influenza Aviar H5 en la Laguna Garzón, departamentos de Maldonado y Rocha (este)", se lee en la resolución gubernamental. Más temprano, las autoridades uruguayas decretaron, en la costa de la Laguna Garzón, departamento de Rocha, su primer caso de gripe aviar en un cisne silvestre.El MGAP advirtió que, al tratarse de un virus que no tiene cura, "podría causar importantes daños a la producción avícola". Asimismo, recordó que la influenza aviar se transmite a humanos por contacto con el ave infectada y no por alimentos. "El consumo de carne de ave, huevos u otro producto avícola es absolutamente seguro y no hay transmisión de la enfermedad a través de esta vía", expresó.El MGAP dijo que coordina con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Emergencia las acciones necesarias para "el control eficiente de este foco". El 11 de enero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por la creciente detección de focos de influenza aviar altamente patógena en aves, registrada en 10 países de América, y la reciente confirmación de la primera infección humana de influenza A(H5) en Ecuador.

