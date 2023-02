https://sputniknews.lat/20230216/surgen-pistas-sobre-el-asesinato-de-un-periodista-a-manos-de-un-sicario-en-paraguay-1135827305.html

Surgen pistas sobre el asesinato de un periodista a manos de un sicario en Paraguay

La Policía Nacional del Paraguay asegura contar con "pistas importantes" sobre el asesinato del periodista Alexander Álvarez, de Radio Urunde'y, de la ciudad fronteriza con Brasil, en el departamento de Amambay (noreste).Álvarez fue asesinado por un sicario en moto que lo interceptó mientras conducía su automóvil, en el que viajaba junto a su hermano, "en horas de la siesta" del 14 de febrero, comunicó el jefe de Homicidios de la Policía paraguaya, Luis López, según informó ABC.López afirmó que el vehículo de Álvarez "fue seguido durante unos siete a 10 minutos" y que si bien los investigadores aún no pueden afirmar ni descartar hipótesis, cuentan con "elementos importantes que estamos peritando para dar con el paradero del autor del hecho".El comisario López duda de que el asesinato tenga que ver con la labor periodística de Álvarez, ya que "nunca fue una persona que emitía opiniones o criticaba situaciones, simplemente se limitaba a dar informaciones a la ciudadanía".Los colegas de Álvarez coinciden en la teoría policial del asesinato "por error". El periodista paraguayo Rubén Valdéz afirmó a Radio 1020 AM: "Estamos a merced de los sicarios y nos están matando a todos. Es tremendo lo ocurrido con mi compañero de trabajo, nosotros desconocemos el móvil del crimen. La Policía maneja varias hipótesis", destacó La Nación.Los asesinatos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación no son hechos aislados en Pedro Juan Caballero, una ciudad bajo el estigma del narcotráfico, que el pasado 6 de septiembre lamentó el asesinato del periodista Humberto Coronel, ultimado a tiros en el centro urbano.

