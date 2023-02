https://sputniknews.lat/20230217/a-un-ano-del-conflicto-en-ucrania-la-sequia-empieza-a-afectar-los-arsenales-de-europa--1135856257.html

La 'sequía' empieza a afectar los arsenales de Europa

La 'sequía' empieza a afectar los arsenales de Europa

El debilitamiento por sostener al Ejército de Ucrania a través de un largo conflicto, se está haciendo cada vez más evidente entre los países europeos aliados...

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, advirtió esta semana que el 'tensionado' sector de defensa occidental tenía un 'problema', el rápido agotamiento de las reservas, señala el corresponsal Henry Foy, en su artículo escrito para el Financial Times.Los Gobiernos occidentales han proporcionado más de 110.000 millones de dólares en apoyo a Kiev, según el Instituto Kiel (instituto de investigación en Alemania para temas de globalización), con 38.000 millones de dólares en armamento mientras dura la operación especial rusa para la protección de Donbás. En muchas capitales, los ministros de defensa están siendo informados por sus generales de que queda muy poco para entregar, los almacenes y vertederos están vacíos, escribe el diario al detallar que Dinamarca le ha proporcionado a Ucrania todos y cada uno de sus obuses Caesar, Estonia ha cedido tantos cañones de artillería de 155 mm que ya no le queda ninguno al día de hoy. Debido a esta situación, las conversaciones entre los ministros de defensa occidentales que se reunieron en la sede de la OTAN y que se congregarán en la Conferencia de Seguridad de Múnich "están llenas de ceño fruncido y miradas ansiosas". En la reunión en Bruselas debatieron formas de crear capacidad industrial y reponer las existencias de armas y municiones, que son más necesarias ahora que nunca, dado el apoyo sin precedentes que los países de la Alianza Atlántica están prestando a Ucrania.Así que una de las principales preguntas de la reunión fue cuánto tiempo podrán mantener este nivel de apoyo y con qué."Las fábricas europeas apenas pueden producir suficientes proyectiles para satisfacer las necesidades de Ucrania durante 7 días. Y los tiempos de espera para algunas municiones se han más que duplicado", escribe FT, al indicar que el apoyo europeo a Ucrania ha ejercido una enorme presión sobre el mal preparado sector europeo de la defensa.Explica que las reservas de equipos soviéticos en poder de los Estados del este de la OTAN, que los soldados ucranianos saben cómo usar, también se han agotado, y las decisiones de enviar nuevos tipos de armas de fabricación occidental, como vehículos blindados, son comunicados con exceso de optimismo por parte de algunos dirigentes europeos, pero ya en la realidad, la entrega toma semanas y meses de retraso cada vez que los ejércitos se dan cuenta de la cantidad de reacondicionamiento que necesitan. La OTAN ordenó a todos sus miembros, a finales del 2022, realizar una revisión rápida de sus inventarios, y ahora que los resultados no son alentadores, apunta hacia los Gobiernos individualmente para presionarlos a que firmen nuevos contratos de producción. El medio indica que el principal problema para los aliados europeos de Kiev, es que la economía de Rusia sigue funcionando casi un año después del conflicto, mientras que Europa apenas se está poniendo en marcha.Moscú envió una nota a los países de la OTAN por el suministro de armas al régimen de Kiev. El ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier carga que contenga equipo militar para Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para el Ejército ruso.

