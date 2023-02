https://sputniknews.lat/20230217/atribuyen-al-rey-emerito-espanol-juan-carlos-una-nueva-hija-ilegitima-1135910403.html

Atribuyen al rey emérito español Juan Carlos una nueva hija ilegítima

Atribuyen al rey emérito español Juan Carlos una nueva hija ilegítima

Un nuevo escándalo estaría rondando la vida ya bastante convulsionada del rey emérito español Juan Carlos de Borbón, en esta ocasión porque las especulaciones... 17.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-17T19:45+0000

2023-02-17T19:45+0000

2023-02-17T19:45+0000

estilo de vida

príncipe felipe

madrid

los reyes juan carlos y sofía

los escándalos del rey emérito de españa

juan carlos i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/03/19/1123594873_0:9:2398:1358_1920x0_80_0_0_f1ff1b5dac4a428e354819a15d01dff4.jpg

La vida de Juan Carlos de Borbón ha estado constantemente envuelta en escándalos de infidelidad. El rey emérito español habría aprovechado su posición para tener un éxito espectacular entre las mujeres, y que además no habría ocultado nunca los engaños constantes a su mujer. La periodista barcelonesa Pilar Eyre ha filtrado mucha información sobre este tema y ha encendido las alertas en el mundo mediático.En esta ocasión, se trataría de una hija ilegítima que se habría aprovechado toda su vida de su relación con Juan Carlos. Eyre asegura que la aristocracia madrileña es plenamente consciente de esta paternidad extramatrimonial: "El emérito tiene una hija bastarda famosa, una mujer muy conocida en la alta sociedad".¿Cómo es esta presunta hija bastarda del rey Juan Carlos?"Creo que tiene la edad de Felipe VI, más o menos. Hablamos de la hija de una pareja de la aristocracia que ha sido portada de revistas, por ejemplo, el día de su boda. Ella vive en Madrid y ningún miembro de la familia oculta la conexión con el rey, toda la capital lo sabe", señala la periodista. Agrega que su madre nunca hizo secreto su nacimiento. La periodista aseguró que su identidad no se puede hacer pública debido a que esta importante familia nunca lo habría querido confirmar públicamente. Sin embargo, Eyre insiste en que no lo esconden mucho: "A la chica siempre la ha rodeado la duda de por qué era tan famosa, siempre se le ha tratado con respeto y ocupa lugares preferentes en las ceremonias donde va, se le trata siempre muy bien y en las tiendas tiene un trato especial", indicó la comunicadora.Además, sus rasgos físicos denotan un enorme parecido con los hijos legítimos del rey emérito, Felipe y Cristina.

https://sputniknews.lat/20220325/los-deslices-del-rey-juan-carlos-i-al-descubierto-1123594933.html

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

príncipe felipe, madrid, los reyes juan carlos y sofía, los escándalos del rey emérito de españa, juan carlos i