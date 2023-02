https://sputniknews.lat/20230217/como-logro-la-ciudad-turca-de-erzin-no-sufrir-danos-por-el-terremoto-su-exalcalde-lo-explica-1135926675.html

¿Cómo logró la ciudad turca de Erzin no sufrir daños por el terremoto? Su exalcalde lo explica

Erzin, una ciudad de la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, resultó ser un oasis de seguridad mientras toda la región fue sacudida por dos potentes... 17.02.2023, Sputnik Mundo

Güven fue elegido alcalde por primera vez en 1989 y luego cumplió tres mandatos, para sumar un total de 15 años en el cargo."Ser alcalde requiere mucha experiencia y un sistema de gestión de personal bien establecido. Cuando fui elegido alcalde por primera vez en 1989, solo había dos técnicos en el Ayuntamiento de Erzin que coordinaban las actividades del Departamento de Desarrollo Urbano. En tres meses formé un equipo de dos arquitectos, dos topógrafos, dos ingenieros civiles y un urbanista. Reuní a los contratistas y les dije: 'Yo no me ocupo de intermediación y no me envíen a agentes'", dijo."Es probable que las personas que ocuparon el cargo después de mí hicieran lo mismo. Como resultado, Erzin solo sufrió daños menores. Pero decir que no hubo ningún daño no es correcto. Vivo en una casa de tres plantas y había grietas en la planta baja, pero en las paredes, no en las estructuras de soporte. Tengo 72 años y nunca en mi vida me había encontrado con un terremoto de esta magnitud", afirmó. Güven señaló la importancia de un sistema establecido de control de las obras de construcción: El 6 de febrero, dos potentes terremotos y decenas de réplicas asolaron Turquía y Siria, causando el derrumbe de viviendas y graves daños a las infraestructuras, además de decenas de miles de víctimas mortales.El número de muertos por los devastadores terremotos del 6 de enero en Turquía ascendió a 39.672 personas, comunicó el ministro del Interior turco, Suleiman Soylu. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó lo ocurrido como el mayor desastre natural en el país desde 1939 y decretó el estado de emergencia por tres meses en 10 provincias afectadas por los movimientos telúricos.

