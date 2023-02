https://sputniknews.lat/20230217/encontrara-peru-el-camino-de-la-estabilidad-politica-y-social-1135924109.html

¿Encontrará Perú el camino de la estabilidad política y social?

A poco más de dos meses de la destitución del presidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, el país no puede resolver su grave crisis social e... 17.02.2023, Sputnik Mundo

¿Encontrará Perú el camino de la estabilidad política y social? A poco más de dos meses de la destitución del presidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, el país no puede resolver su grave crisis social e institucional.

El Congreso peruano todavía no puede acordar el anticipo de las elecciones generales, fijadas por la Constitución para 2026.Ninguna de las iniciativas presentadas hasta el momento —incluso una surgida desde el Ejecutivo de Dina Boluarte— logra el suficiente respaldo."Considero que van a realizarse las elecciones en Perú. El tema es cuándo es el mejor momento", dijo a Telescopio el analista peruano Martín Manco.Sobre las repercusiones de la reciente decisión del Congreso de impulsar una iniciativa para prohibir la entrada al país del presidente colombiano Gustavo Petro, el entrevistado dijo que tal acción "no era necesaria".En tanto, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirmó que cuenta con evidencias documentadas de uso excesivo y desproporcional de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad en Perú, durante la represión en las protestas."No creo que haya una especie de puerta dorada para que no pase nada. Hay responsabilidad política y penal en esta situación. Sobre todo en quienes tomaron este tipo de decisión", sostuvo Manco.El 7 de diciembre de 2022 comenzaron las protestas sociales que exigen elecciones urgentes, la liberación de Pedro Castillo —destituido esa jornada— y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

