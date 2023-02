https://sputniknews.lat/20230217/la-canasta-basica-continua-al-alza-en-el-salvador-1135914858.html

La canasta básica continúa al alza en El Salvador

SAN SALVADOR (Sputnik) — El costo de la canasta básica en El Salvador continuó la tendencia alcista en enero y los precios de los alimentos llegaron a los...

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) indican que en enero la canasta básica aumentó en la zona urbana a 245,02 dólares, 31,59 más que en ese mes de 2022, lo que representa un incremento de 15%. Un estudio publicado el 17 de febrero por el diario opositor La Prensa Gráfica a partir de las cifras de la ONEC indica que desde octubre de 2021 a la fecha la canasta básica rural subió 31,71 dólares respecto al nivel alcanzado al inicio de ese período (153,55 dólares). "Un dato a tomar en cuenta es que el salario mínimo para el trabajador agropecuario es 243,46 dólares y que en esta zona vive la mayor parte de familias pobres", precisan los autores de la investigación. El Banco Central de Reserva informó que el Índice de Precios al Consumidor en enero último registró un leve descenso en comparación con el cierre de diciembre de 2022, al pasar de 7,34% a 7,03%. No obstante, hasta el mes pasado la división de alimentos tuvo la mayor alza acumulada, con un 12,54%, de acuerdo con la institución. Los salarios mínimos no han tenido aumentos desde el 1 de agosto de 2021, cuando alcanzaron 365 dólares en sectores como la industria, comercio y servicios y 243,46 para los recolectores de café. Villalona aseguró que la comida se sigue encareciendo, pero el gobierno no toma medidas para paliar la crisis. En ese sentido el periodista e historiador Walter Raudales se pronunció en una entrevista en televisión por emprender cambios profundos en la estructura económica nacional, sometida a los dictados del mercado. En El Salvador el dólar es la moneda de curso legal desde 2001.

