https://sputniknews.lat/20230217/licencia-menstrual-estos-son-los-paises-que-la-permiten--1135868219.html

"Licencia menstrual": estos son los países que la permiten

"Licencia menstrual": estos son los países que la permiten

El Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar al palacio legislativo federal que realice una reforma a diversas leyes federales para otorgar licencias... 17.02.2023, Sputnik Mundo

2023-02-17T04:18+0000

2023-02-17T04:18+0000

2023-02-17T04:18+0000

estilo de vida

💗 salud

menstruación

ciudad de méxico

méxico

japón

taiwán

zambia

indonesia

corea del sur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/02/10/1135871302_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b06fbaef50404691b2e8c2b7c479983f.jpg

"Garantizar un permiso de ausencia laboral mensual con goce de sueldo a las mujeres diagnosticadas con dismenorrea en un grado severo que las incapacite. Es urgente dejar de normalizar el dolor de las personas que menstruan, quienes se ven obligadas a realizar sus actividades cotidianas aun con una condición física que en ocasiones las incapacita para desarrollarse física e intelectualmente como en cualquier otro día", dijo la diputada Alicia Medina durante una sesión del recinto legislativo de la capital del país latinoamericano. De acuerdo con la abogada Cecilia Kalach, la propuesta implicaría reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, una labor que sólo puede llevar a cabo el Congreso de la Unión, es decir, el recinto federal. En ese sentido, aún falta que la iniciativa sea aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado. En caso de que se realice la reforma, los centros de trabajo de la Ciudad de México deberán otorgar un permiso de hasta tres días para quienes sufran de un malestar incapacitante durante la menstruación. Además, los patrones no podrán despedir ni obligar a renunciar a las trabajadoras por motivos de género o tener un diagnóstico de dismeneorrea incapacitante.Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la dismenorrea es el dolor durante la menstruación de tipo cólico en la porción inferior del abdomen, presente durante al menos tres ciclos menstruales. La evolución clínica varía entre cuatro horas hasta por cuatro días. El padecimiento se clasifica en dismenorrea primaria y secundaria.Licencia menstrual en el mundoEn 1947, Japón fue el primer país en incorporar la licencia menstrual, por lo que las empresas no pueden obligar a trabajar a quien solicite la baja por menstruación. En el país asiático, no existe límite en el número de días, sin embargo, regularmente las empresas no pagan las ausencias de la trabajadora o persona menstruante. De acuerdo con cifras de 2020 del Ministerio del Trabajo japonés, el 0,9% de las trabajadoras que cumplían los requisitos declararon haber tomado la licencia menstrual. En Corea del Sur, desde 1953 las trabajadoras pueden tomar un día menstrual libre al mes, el cual no se paga. Si una empresa incumple la ley, puede ser acreedora a una multa de 5 millones de wons (4.000 dólares). Según cifras de 2018, el 19% de las trabajadoras ha utilizado su derecho a la baja laboral por menstruación. Indonesia es otro de los países que implementa esta medida. La legislación fue aprobada en 2003 y otorga uno o dos días de "vacaciones pagadas" al inicio del ciclo menstrual, esto en caso de periodos muy dolorosos. Quienes toman la licencia deben notificar a sus empleadores la fecha en que lo harán. Zambia, país de África meridional, aprobó en 2015 una ley que otorga un día adicional de vacaciones al mes, sin previo aviso ni justificante médico que pruebe que el periodo es doloroso. En Taiwán, el derecho a la licencia menstrual fue aprobado en 2018 y establece un límite de tres días como máximo en todo el año. Si las trabajadoras exceden el límite, su ausencia del empleo se considera como baja por enfermedad. En ambos casos, los días son remunerados. Por su parte, España aprobó desde este 16 de febrero la baja laboral por menstruación para las personas que sufren menstruaciones dolorosas.

https://sputniknews.lat/20220629/cuanto-cambia-eliminar-el-iva-en-productos-de-gestion-menstrual-1127529247.html

https://sputniknews.lat/20220219/retrasos-y-sangrados-anormales-asi-es-como-el-covid-19-ha-alterado-los-ciclos-menstruales--1121506828.html

ciudad de méxico

méxico

japón

taiwán

zambia

indonesia

corea del sur

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/14/1131705663_83:0:871:788_100x100_80_0_0_f12c205b9d45e84352eee8a7fdf36405.jpg

💗 salud, menstruación, ciudad de méxico, méxico, japón, taiwán, zambia, indonesia, corea del sur