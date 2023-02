https://sputniknews.lat/20230217/necesita-europa-precios-mas-altos-para-equilibrar-el-mercado-del-gas-1135887645.html

¿Necesita Europa precios más altos para equilibrar el mercado del gas?

Los precios del gas en Europa cayeron el 17 de enero por debajo de los 600 dólares por 1.000 metros cúbicos por primera vez en 16 meses —desde el 31 de agosto de 2021, según el índice TTF (el mayor hub de Europa, con sede en los Países Bajos)—. Desde entonces se han mantenido cerca de esa cifra. Esto se debe a varios factores, entre ellos las temperaturas más altas debido a la cercana primavera y los fuertes vientos que permiten a los parques eólicos aumentar la producción de energía. Asimismo, en la actualidad, la Unión Europea (UE) dispone de las amplias reservas de gas en los almacenes subterráneos.Según Belogóriev, hasta ahora no hay amenazas claras de escasez de gas en los países de la UE. "Sin embargo, todo esto no significa que no haya riesgos de escasez. Se esconden en la fragilidad del equilibrio gasístico, que, de hecho, no dispone de una reserva de capacidad", señaló.El analista advirtió que existen dos factores que amenazan el equilibrio actual en el mercado del gas. Por un lado, podría producirse una recuperación de la demanda de gas en la región gracias a unas tarifas relativamente bajas. Por otro lado, esta situación podría suceder en un momento en que se reduzca simultáneamente el suministro de gas natural licuado (GNL) a Europa desde el mercado mundial debido al aumento de la demanda en varios países asiáticos, entre ellos China. Una fuerte caída de los precios del gas también debería contribuir a reactivar la demanda en Asia.Los precios del gas en Europa aumentaron significativamente en la primavera de 2021. En aquel momento, las cotizaciones de la TTF variaban en la escala de 250-300 dólares por 1.000 metros cúbicos, a finales de verano superaban los 600 dólares, y en otoño (boreal), ya 1.000 dólares.El invierno pasado, las cotizaciones cruzaron el umbral de los 2.000 dólares por 1.000 metros cúbicos. Y en marzo del año pasado, las tarifas alcanzaron un máximo histórico de 3.892 dólares por 1.000 metros cúbicos debido al temor a una prohibición de las importaciones rusas de energía.

